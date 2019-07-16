溫網》謝淑薇喜獲第三座大滿貫金盃 透露享受比賽關鍵

台灣女將謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃在溫網女雙摘冠。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女將謝淑薇昨和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）在溫網女雙摘冠，收下兩人合作後首座大滿貫賽金盃。謝淑薇說，這次她們在球場上比較放輕鬆，在球場微笑、互相支持。

對於相隔6年再度於溫網女雙摘冠，謝淑薇接受溫網官方訪問時說，「其實蠻開心的，我這幾年比較專職單打，我搭檔（史崔可娃）她原本的搭檔懷孕，所以她來問我，我們在澳網就講好了。就從澳網之後的比賽，我們一起配，打幾戰看看，決定要不要打一整年。」

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謝淑薇說，很開心能和史崔可娃一起拿到大滿貫賽金盃，「我們兩個人的目標就是，她能拿第一座大滿貫賽冠軍，而我可以再拿一座。」

台灣女將謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃在溫網女雙摘冠。（資料照，歐新社）

對於這次溫網最令人印象深刻的部分，謝淑薇指出，「其實我們這次放得比較輕鬆，兩人都有單打，我又報一個混雙，每一場我們就輕鬆打，開心點享受比賽，我們每天都蠻開心，在球場上微笑、互相支持。」

被問到如何享受比賽，謝淑薇說，澳洲籍教練保羅（Paul McNamee ）幫助她很多，之前兩人合作那幾年打下一定的基礎，現在比較沒有經濟壓力，比賽時較開心，可以專心單打或打雙打維持手感，「我很感謝保羅，也很感謝弟弟妹妹們，還有我哥哥。因為我之前受傷一陣子，蠻嚴重的，那時候每打一球、每跑出去一步，我的腳蠻痛的，那時家人都陪著我。」

謝淑薇談到下一步規劃時表示，「目前沒有什麼規劃，休息幾天，回家大吃大喝一頓，再去美國準備一下。」

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