日職》巨人陣中最大冰棒 日媒點名「他」要掰了

葛雷諾。（取自巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕由原辰德回鍋率領的巨人軍，今年戰績在央聯獨走，最快後天就能點亮封王魔術數字，日媒《J-CAST》報導，在現今兵多將廣的情形下，季後仍有場腥風血雨，最可能砍掉的就是32歲外野洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）、以及38歲資深投手岩隈久志。

巨人在洋投迪拉羅薩加入後，一軍登錄已經達到4名洋將的滿額狀態，外野方面，中外野是不動主力丸佳浩，左外野則有昨天勝利打點、保持存在感的龜井善行，右外野的陽岱鋼打擊率維持三成上下。

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而守備方面葛雷諾更是存在感薄弱，日媒指出，毫無存在價值的他自從6月19日因打擊不振下二軍，已將近一個月沒有在一軍出賽，2年8億日圓的合約將在季後到期。

與葛雷諾同樣情況的還有38歲投手岩隈久志，自2017年接受右肩清創手術後，岩隈18年就沒能登上大聯盟投手丘，去年季後加入巨人，當時期待今年6月以前能夠回歸實戰登板，不過直到現在都還在復建，如果右肩狀況無法恢復的話，今年季後很危險。

一名首都圈球隊人士表示：「原監督的補強策略雖然遭到很大的批評，但現在看來結果是成功的，去年季後簽下打線核心的野手，今年季中又針對薄弱的牛棚補強，就算有些選手囤而不用，但在職棒世界，打不出來的話季後被解約也是必然的，今年季後預料會有大動作的。」

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