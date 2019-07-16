中職》洋投投手戰 萊福力技壓伍鐸

中信兄弟先發投手萊福力。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕中信兄弟萊福力、富邦悍將伍鐸今天上演投手戰，伍鐸擺脫近期低迷，繳出7局僅失1分佳績，無奈萊福力更猛，投7局無失分，加上後援投手守成，終場6:1擊敗富邦悍將。

萊福力帶著1分領先退場，蘇緯達8局下拉開比數的3分全壘打同樣關鍵，賽後兩人「禮讓」MVP，得到MVP的萊福力一得知就說：「該給蘇（緯達）啦！」蘇緯達則笑說：「還是萊福力投得精采。」

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萊福力開玩笑說，因為獲得MVP得要請咖啡，所以他認為該給蘇緯達，不過他也說：「緯達的那支全壘打，對對方來說是一記重拳，對於我們的勝利也至關重要，也許我們應該並列。」

萊福力首局因疑似兩段式投球的動作，破壞打者王正棠的節奏，也引起富邦悍將總教練陳連宏上場了解狀況。7局上萊福力三振林宥穎，完成該半局投球，林宥穎不慎將球棒甩向他，萊福力則一把拾起球棒就往富邦休息室甩，兩邊氣氛一度緊張，幸無衝突。

萊福力解釋：「在這個聯盟，我得時常想不同的策略，投球準備姿勢就是其中一個。至於7局上，對方的球棒打到我、當下未見道歉之舉，我也只是把球棒還給他們。」

富邦悍將先發投手伍鐸。（記者黃志源攝）

中信兄弟王勝偉在3局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

中信兄弟蘇緯達在8局下擊出擊出三分砲。（記者黃志源攝）

中信兄弟蘇緯達在8局下擊出擊出三分砲。（記者黃志源攝）

中信兄弟蘇緯達在8局下擊出擊出三分砲。（記者黃志源攝）

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