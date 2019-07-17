NBA》確定留下D.羅素？ 勇士總管：找他不是為了轉賣

D.羅素輾轉來到勇士。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕勇士換來明星後衛D.羅素（D'Angelo Russell）後，外界質疑聲浪不斷，勇士總管邁爾斯（Bob Myers）出面護航，強調球團可不是為了送走D.羅素才找他來，有信心為D.羅素找到球隊定位。

勇士季後續留「KD」杜蘭特（Kevin Durant）失敗，在與籃網先簽後換的交易中，得到2015年選秀榜眼D.羅素，但美媒普遍認為這只是過渡期操作，認為勇士很可能繼續動作，送走這位23歲的年輕控衛，讓他成為灣區過客。

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獲得D.羅素後首度對外發聲，勇士總管邁爾斯迅速回應美媒臆測，他承認球團目前還不確定，D.羅素是否適合球隊的長遠計劃，但他們當初可不是為了繼續轉手才找來羅素，看好D.羅素能穿著勇士球衣一展長才。

勇士要找D.羅素的使用說明書。（資料照，美聯社）

「我知道已經有很多（勇士要送走D.羅素的）報導跟猜測都出來了，這我能理解，（記者）大家都有工作要忙，但我們簽他來、可不只是為了交易他。」總管邁爾斯說，「我們都還沒看過他穿我們的球衣，就已經有很多人說我們要交易他，我們可不是這樣看事情的，我們想看看他的能耐，看看他是怎麼樣的傢伙，看他如何融入我們。」

邁爾斯也說，管理階層、教練團和整個球隊，都在嘗試各種可能性，想找出可行的運作方式並釐清現況，但同時也很看好D.羅素的潛力，認為現在西部球隊越變越強，他們有信心能保有競爭力，湊齊原有核心與新戰力，「我們很高興能得到一位、有很多長才的年輕球員，我們很高興他有可能穿著我們的球衣。」

勇士總管否認要轉手D.羅素。（資料照，美聯社）

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