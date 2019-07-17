MLB》最佳拚戰獎提名公佈 太空人外野手上榜引熱議

馬里斯尼克（右）當時衝撞本壘使得天使捕手拉克羅伊後來有腦震盪問題。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟每年固定會頒發「最佳拚戰獎（Heart & Hustle Award）」來表彰對比賽充滿熱情、能夠代表棒球精神的球員，稍早官方也公佈了各隊的候選代表，而太空人隊的代表為先前發生衝撞事件的外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick），就頓時引發各界熱議。

大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）就表示名單在這個時間點公布非常不恰當，認為球隊可以等到明年再提名馬里斯尼克，不過此名單是由各隊退役球員代表在明星賽前就票選而出，應不存在重新提名的可能。太空人投手小麥克庫勒斯（Lance McCullers Jr.）也站出來為隊友說話，認為這起事件只是意外，不會改變他值得這次提名的事實。

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事實上，有不少球迷表示馬里斯尼克當時奮力衝向本壘的舉動，某種程度也是這項獎項想要強調的精神，不過還是有部分聲音對馬里斯尼克當時的舉動感到不然，認為就算再有拚勁，也不應該違反本壘衝撞規則，進而造成天使捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）擁有腦震盪的問題。

「最佳拚戰獎（Heart & Hustle Award）」的得主將於11月7日公布，去年獲獎者為紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）。

以下為各隊獲提名者

美國聯盟：

金鶯Trey Mancini

紅襪Rafael Devers

白襪James McCann

印地安人Francisco Lindor

老虎 Niko Goodrum

太空人Jake Marisnick

皇家 Whit Merrifield

天使 David Fletcher

雙城 Byron Buxton

洋基DJ LeMahieu

運動家Marcus Semien

水手 Mitch Haniger

光芒Avisaíl García

遊騎兵Hunter Pence

藍鳥Freddy Galvis



國家聯盟：

響尾蛇 Eduardo Escobar

勇士 Nick Markakis

小熊Javier Báez

紅人José Iglesias

洛磯Tony Wolters

道奇Max Muncy

馬林魚Miguel Rojas

釀酒人Lorenzo Cain

大都會Jeff McNeil

費城人J.T. Realmuto

海盜Josh Bell

教士Fernando Tatís, Jr.

巨人Pablo Sandoval

紅雀 Paul DeJong

國民Howie Kendrick

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