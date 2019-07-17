印尼賽》林丹剋加拿大小將明碰周天成 前球后被逆轉慘遭一輪遊

林丹下戰將強碰周天成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列印尼羽球公開賽點燃戰火，中國前一哥林丹、一姐李雪芮等老將分頭出擊，拚搶東京奧運積分，而林丹昨擊敗加拿大20歲小將晉級，不過前球后李雪芮卻慘遭日本名將山口茜逆轉，首輪就抱憾出局。

「超級丹」林丹首輪原是要對上丹麥好手約根森，但約根森退賽，改由加拿大小將何舒遞補。首局打到8：8時，林丹失誤暴增，讓加拿大小將拿下首局。不過薑還是老的辣，次局林丹馬上回穩，在9：10時連得5分，鎖定領先優勢，以21：16搶下第二局，將戰局扳平。決勝局林丹開局就以4：1領先，之後雖然一度遭何舒追平，不過技術暫停後，林丹穩扎穩打，最後就以21：16取勝，逆轉加拿大小將。而他次輪的對手將是我國一哥周天成。

請繼續往下閱讀...

而前球后李雪芮首輪碰上日本名將山口茜就沒那麼幸運了，雙方前10次交手李雪芮取得7勝3負壓倒性優勢，最近一次在紐西蘭公開賽交手時，李雪芮還上演驚天逆轉秀。首局開打山口茜就連拿4分，不過李雪芮後來居上，連得6分將比分超前，最後就以21；18先馳得點。

沒想到次局回來，場上卻風雲變色，李雪芮開局就以0：7落後，最後就讓山口茜以21：10扳回一城。決勝局李雪芮仍被打得毫無招架之力，最後以15：21再丟一局，慘遭山口茜逆轉，首輪止步。

李雪芮慘遭山口茜逆轉，抱憾首輪止步。（資料照，法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法