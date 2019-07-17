MLB》貝林傑34轟成配角 哈波炸裂、扛激情再見二壘安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人和道奇今天上演瘋狂煙火秀，兩隊合扛7發全壘打，道奇貝林傑（Cody Bellinger）聯盟獨走第34轟出爐，費城人哈波（Bryce Harper）不僅炸裂，9局下更擊出再見二壘安打，助費城人以9：8激情向道奇說再見。

費城人首局靠金德利（Scott Kingery）陽春砲先馳得點，2局下道奇開局失誤，被費城人兩轟吃下5分大局，哈波擊出中外野485英呎大號全壘打，明星賽後首度炸裂，道奇先發畢爾勒（Walker Buehler）此役主投6局丟6分，僅2分責失。

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道奇雖然大比分落後，仍用全壘打大肆追分，馬恩西（Max Muncy）陽春砲起頭，貝林傑、波洛克（A.J. Pollock）和佩德森（Joc Pederson）接力炸裂，用4轟追到1分差，9局上畢堤（Matt Beaty）代打扛三分砲，道奇8：6反超前。

道奇4轟火力追分，畢堤9上代打扛超前三分彈。（USA TODAY Sports）

9局下道奇終結者簡森（Kenley Jansen）關門，1出局後被納普（Andrew Knapp）敲二壘安，金德利敲安追成7：8，費城人續佔一二壘，輪到哈波打擊，他第一球就出棒，不客氣直接把簡森招牌卡特球掃到中外野，球繼續往後滾到牆邊，形成深遠的再見二壘安打，費城人全隊衝進場，與哈波激情狂歡慶祝。

哈波今天3支2都是長打，包括一發三分砲，以及9局下的再見二壘安，單場貢獻5分打點，這是哈波本季第17號、也是個人本季最遠的全壘打。

哈波擊出再見二壘安打。（美聯社）

哈波激情振臂嘶吼。（美聯社）

費城人衝進場直奔哈波。（法新社）

哈波與隊友激情慶祝。（USA TODAY Sports）

哈波賽後被潑水致敬。（USA TODAY Sports）

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