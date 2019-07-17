晴時多雲

MLB》大谷翔平搖頭娃娃日 連10場先發本季最長

2019/07/17 10:22

大谷翔平連10場先發。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天舉辦搖頭娃娃日，主角大谷翔平於賽前進行投球練習，連10場先發為本季最長，將挑戰連12場上壘的生涯紀錄。

天使與日商合作，製作大谷翔平擔任打者的搖頭娃娃，要送給今天對太空人的比賽，前3萬名進場的球員。大谷翔平今天擔任先發3棒指定打擊，連10場先發是本季最長，有機會將個人連續上壘場次推進到12場。

大谷翔平今天賽前也繼續投球練習，是他相隔2天再開機，先在平地上進行相距120英尺（約36.72公尺）的傳接球40顆後，再由捕手站著和蹲著各練投20顆。

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