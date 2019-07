MLB》大谷翔平搖頭娃娃日 連10場先發本季最長

大谷翔平連10場先發。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕天使今天舉辦搖頭娃娃日,主角大谷翔平於賽前進行投球練習,連10場先發為本季最長,將挑戰連12場上壘的生涯紀錄。

天使與日商合作,製作大谷翔平擔任打者的搖頭娃娃,要送給今天對太空人的比賽,前3萬名進場的球員。大谷翔平今天擔任先發3棒指定打擊,連10場先發是本季最長,有機會將個人連續上壘場次推進到12場。

大谷翔平今天賽前也繼續投球練習,是他相隔2天再開機,先在平地上進行相距120英尺(約36.72公尺)的傳接球40顆後,再由捕手站著和蹲著各練投20顆。

TONIGHT...



The 1st 30,000 fans in attendance will receive this Shohei Ohtani Bobblehead, presented by JAE, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. » https://t.co/PskYrGGS9h pic.twitter.com/oEuilyDDKO