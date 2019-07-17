棒球》史上最萌6歲教練找主審理論 網友：有托瑞的氣勢

6-year old Coach Drake LOSES it after ejection. pic.twitter.com/S9W0Xuj5fo — Kalamazoo Growlers （@kzoogrowlers） 2019年7月16日

〔體育中心／綜合報導〕近日一位6歲男孩突在推特上爆紅，而一切都是因為他受邀擔任大學夏季聯盟卡拉馬朱咆哮者（Kalamazoo Growlers）隊的助理教練，在上場與主審理論的過程就像真正的大聯盟教練，讓球迷誇讚：「走路很有托瑞（Joe Torre）的氣勢。」

這名被成為「德瑞克教練（Coach Drake）」的男孩起初是因為在一場咆哮者隊迎戰科科莫傑克兔（Kokomo Jackrabbits）隊的比賽中，有模有樣地走上投手丘給球員精神鼓勵的影片而爆紅，在影片裡可見他雙手就像一般教練搓著球、一邊喊話，語畢還拍拍球員屁股，一副小大人模樣，畫面逗趣十足，影片釋出不久後就累積40萬的觀看次數。

請繼續往下閱讀...

而他今天甚至登上了大聯盟CUT4官網，影片裡只見他找主審理論時，說沒幾句話就開始踢弄腳下的紅土，被主審驅逐出場後，一臉生氣地回休息室拿球棒就往場上丟，最後更將一整桶的球往場上倒，接著把帽子往本壘板一丟，才憤憤不平地走回休息區，萌翻天的舉動讓場邊的觀眾見狀都不禁笑開懷、頻頻拍手叫好。

The CUTEST mound visit ever.

Meet Coach Drake.#SCtop10 pic.twitter.com/hJoCnGCMsu — Kalamazoo Growlers （@kzoogrowlers） 2019年7月9日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法