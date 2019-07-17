港口盃》朱益生展K功卻單局爆3分 台灣不敵荷蘭吞首敗

朱益生4.1局飆8K可惜單局爆吞敗。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2019年荷蘭港口盃在臺灣時間17日凌晨一點出戰地主荷蘭隊，賽前大會也舉辦臺灣日相關活動，並由臺灣駐荷蘭辦事處陳欣新大使擔任開球貴賓為比賽揭開序幕，台灣隊先發投手朱益生雖然前4局投得威風八面，但在第五局遭遇亂流失3分，加上全隊打線熄火，終場以1：4吞下敗仗。

朱益生先發前4局一帆風順，只被擊出1支安打另外狂飆三振，不料第五局卻遭遇亂流，先接連安打與保送形成無人出局滿壘後，雖然再送出1次三振抓到第一個出局數，不過再被接連2支安打後連失兩分後退場，改由蔡偉凡接替，雖然再被荷蘭隊擊出高飛犧牲打再失一分，不過也用三振抓下第3個出局數，總計朱益生先發4.1局被擊出5支安打失3分，另外送出8次三振，後續魏碩成、王宗豪與黃健隆接力登板，僅魏碩成失一分，也幫助台灣隊保有逆轉的機會。

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反觀台灣隊打線則是靜悄悄，全場僅有5支零星安打，雖然不乏上壘機會，但是全場8次得點圈全都落空，僅在第六局藉著暴投將比分追至3分差，最後九局下半反攻機會一度兩人出局攻占滿壘，可惜後續打者遭到三振，台灣隊最後就以1：4敗給荷蘭，也吞下本屆首敗。

李盈南總教練表示：荷蘭隊的先發投手威爾（前誠泰洋投）是個很有經驗的選手，也讓打線吃足苦頭，後面投手車輪戰也展現投手深度，都能有效幫助球隊踩住煞車，反而是台灣隊自己打擊上顯得比較急躁，要再好好調整來面對最後一場預賽。

台灣隊預計於臺灣時間17日晚間7點半迎戰，預賽最後一場對手日本隊，將由鄭智鴻擔任先發投手。

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