MLB》又是光芒！沙巴西亞送K後怒瞪對手 險釀板凳衝突

〔體育中心／綜合報導〕洋基今持續在主場迎戰光芒，比賽過程中卻意外發生一段插曲，六局上半沙巴西亞（CC Sabathia）在三振掉賈西亞（Avisail Garcia）後，兩人在場上突發生一段激烈的言語衝突，幸好後來都被隊友安撫下來，沒有釀成更大的衝突。

當時洋基仍以1：3落後，沙巴西亞在兩好三壞後投出一顆外角滑球，主審立刻拉弓表示三振，沙巴西亞走下丘時雙眼直瞪著賈西亞念念有詞，而賈西亞顯然也非常不滿對方這樣的舉動開始回嗆，就在衝突愈遠愈烈時，洋基游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）趕緊上前安撫隊友，雙方球員也紛紛從休息區走出，這場紛爭隨後很快就被化解。

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賈西亞在賽後受訪時表示，自己毫無意願要挑釁沙巴西亞，「他沒有理由地就生氣了，我非常尊敬他，他是非常好的對手，什麼事都沒有發生，就是如此而已，我不喜歡製造問題。」

光芒游擊手亞當斯（Willy Adames）也為隊友說話，稱如果沙巴西亞瞪他的對手，他的對手是不被容許瞪回去的，「他是位老將，我覺得他可能認為沒有人可以瞪他。」

這次的衝突也讓沙巴西亞與光芒的恩怨史再添一筆，去年他為了為隊友羅邁（Austin Romine）報仇，對光芒蘇克利（Jesus Sucre）投觸身球，因而遭到驅逐出場，還差點因此丟掉50萬美金的激勵獎金。

沙巴西亞（右二）與賈西亞（左）在場上進行激烈的言語衝突。（法新社）

賈西亞在場上回嗆沙巴西亞。（美聯社）

葛瑞戈爾斯（左）見狀趕緊上前安撫隊友。（法新社）

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