NBA》七六人想奪冠 巴克利：恩比德先減重吧！

恩比德（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕昔日傳奇球星、現任球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）日前在《ESPN》節目上給了恩比德（Joel Embiid）一些建議，他說如果恩比德想要幫助76人衝擊總冠軍的話，就得在體態上做出改變，「練好你的屁股吧」。

巴克利回想過去在七六人隊時期，他說「當時傳奇中鋒馬龍（Moses Malone）跟我說『你看起來又肥又懶』，因為這句話我減了50磅，皆下來就是你們都知道我創造的歷史。」

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巴克利。（資料照，法新社）

巴克利會這麼說不是沒有道理，過去幾年恩比德的健康狀況一直是個謎，這位7呎長人在飲食上有些不好的習慣，他曾經扔掉蔬菜並喝掉一大瓶的飲料，他一般的餐點都吃四份辣味雞三明治、四份薯條、四份餅乾和一杯奶昔，也就是說他的一份午餐是一般人的四倍。

在2018-19賽季恩比德似乎意識到了這點，在某次採訪時他告訴記者說「我以前從來不吃蔬菜，但現在開始吃了，我也有控制飲食、吃得少一點，這讓我感覺到了一些變化，身材變得更好、身體也變得更健康了。」

另外巴克利也在節目中給了七六人隊的另一位明星球員B.西蒙斯（Ben Simmons）一些建言，他說西蒙斯需要在比賽中更努力，精進自己遠距離的投射能力，才能和恩比德一起幫助七六人隊衝擊總冠軍。

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