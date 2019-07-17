MLB》界外全壘打後敲逆轉轟 賈吉驚天一擊嗨翻全場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天在8局下敲出戲劇性的致勝2分彈，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）該局也補上滿貫砲，助隊終場以8：3擊敗光芒，洋基的逆轉秀也讓現場球迷嗨到破表。

洋基原以2：3落後，第8局吹起反攻號角，賈吉在一壘有人、2人出局時上場打擊，光芒後援投手普奇（Colin Poche），全用速球正面對決，兩人共纏鬥7球，賈吉各一度敲出界外全壘打，普奇再度塞一顆內角偏低的95.6英哩速球，賈吉修正後出擊，敲出一發超前2分砲，助隊以4：3領先。

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賈吉本季第10轟出爐。（美聯社）

賈吉的本季第10轟也點燃洋基攻勢，普奇再被維特（Luke Voit）和桑契斯（Gary Sanchez）連續敲安，攻佔二三壘，光芒故意保送2局下開轟的英卡納西恩（Edwin Encarnacion），在滿壘時抓前3打席只靠著保送上壘的葛瑞戈爾斯，未料卻被他掃出一發滿貫彈，生涯共累積4發滿貫全壘打，這一轟助隊奠定勝基，終場以8：3逆轉擊敗光芒。

普奇後援1.2局挨2轟失6分承擔敗投，苦吞本季第3敗；洋基38歲老將沙巴西亞（CC Sabathia）雖無關勝敗，但繳出6局失3分的優質先發，另外飆出6次三振，中繼2局無失分的海爾（David Hale）喜收本季第3勝。

賈吉擊出界外全壘打後，敲出超前2分彈。（美聯社）

葛瑞戈爾斯掃出滿貫砲進帳保險分。（美聯社）

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