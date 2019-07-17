MLB》大谷雙安1打點又盜壘 超狂跑速嚇壞美媒（影音）

大谷翔平今天單場雙安1打點，另有1次盜壘成功（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使、太空人四連戰第2場，去年美聯新人王大谷翔平單場敲出雙安，進帳1分打點，連續12場上壘寫下生涯最佳，另有1次盜壘成功，天使終場以7：2大勝太空人，近期拉出一波6連勝。

太空人先發投手朗登（Hector Rondon）首局就遭遇大亂流，天使開路先鋒佛列契（David Fletcher）和西蒙斯（Andrelton Simmons）首局連續敲安，攻占一三壘，大谷翔平靠著飛快腳程跑出內野安打，也助隊先馳得點，這也是大谷本季第40分打點。天使首局靠著5支安打和2次保送，灌進6分大局。朗登僅投0.2局就退場。

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大谷翔平跑出內野安打。（美聯社）

大谷將個人連續上壘場次最長紀錄推進至12場，他的超狂跑速也令美媒《FOX Sports West》驚呼，「大谷的爆發力實在是太驚人了！」而美聯社記者Greg Beacham更笑說，這是大谷第11次掉頭盔了。

大谷翔平2局上再敲出中外野安打，連2打席敲安，並隨即盜上二壘，本季共累積6次盜壘成功。

太空人懷特（Tyler White）分別在4、5兩局得點圈有人時，適時擊出安打，各進帳1分打點，助隊追回2分。天使在6局下再度追加1分保險分，終場就以7：2贏球。

大谷翔平今天力扛第三棒指定打擊，連10場先發寫下本季最長紀錄，單場4支2，打點和盜壘各1，打擊率略升至2成98。

大谷翔平跑出本季第6盜。（法新社）

Shohei Ohtani's explosiveness out of the box is unreal @Angels | #ShoTime pic.twitter.com/p7yANKYSnU — FOX Sports West （@FoxSportsWest） 2019年7月17日

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