MLB》大谷雙安1打點又盜壘 超狂跑速嚇壞美媒（影音）

大谷翔平今天單場雙安1打點,另有1次盜壘成功(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使、太空人四連戰第2場,去年美聯新人王大谷翔平單場敲出雙安,進帳1分打點,連續12場上壘寫下生涯最佳,另有1次盜壘成功,天使終場以7:2大勝太空人,近期拉出一波6連勝。

太空人先發投手朗登(Hector Rondon)首局就遭遇大亂流,天使開路先鋒佛列契(David Fletcher)和西蒙斯(Andrelton Simmons)首局連續敲安,攻占一三壘,大谷翔平靠著飛快腳程跑出內野安打,也助隊先馳得點,這也是大谷本季第40分打點。天使首局靠著5支安打和2次保送,灌進6分大局。朗登僅投0.2局就退場。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平跑出內野安打。(美聯社)

大谷將個人連續上壘場次最長紀錄推進至12場,他的超狂跑速也令美媒《FOX Sports West》驚呼,「大谷的爆發力實在是太驚人了!」而美聯社記者Greg Beacham更笑說,這是大谷第11次掉頭盔了。

大谷翔平2局上再敲出中外野安打,連2打席敲安,並隨即盜上二壘,本季共累積6次盜壘成功。

太空人懷特(Tyler White)分別在4、5兩局得點圈有人時,適時擊出安打,各進帳1分打點,助隊追回2分。天使在6局下再度追加1分保險分,終場就以7:2贏球。

大谷翔平今天力扛第三棒指定打擊,連10場先發寫下本季最長紀錄,單場4支2,打點和盜壘各1,打擊率略升至2成98。

大谷翔平跑出本季第6盜。(法新社)

Shohei Ohtani's explosiveness out of the box is unreal @Angels | #ShoTime pic.twitter.com/p7yANKYSnU