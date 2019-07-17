印尼賽》黃金男雙落難 「麟洋配」不敵地主組合止步首輪

李洋（前）、王齊麟在印尼公開賽首輪不敵地主組合。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕印尼羽球公開賽今繼續第二天的賽程，台灣「黃金男雙」王齊麟／李洋首輪面對地主印尼組合苦戰三局，最後以19：21、21：14、14：21 敗下陣來，止步首輪。

「麟洋配」曾經在今年3月的印度公開賽決賽遭遇卡蘭達蘇華迪／普拉塔瑪這對組合，當時兩人以直落二獲勝，拿下冠軍。不過王齊麟在上週甫落幕的美國公開賽曾因腰部不適最終選擇退賽，因此今天賽前傷勢問題也成為關注焦點之一。

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此役一開賽印尼組合就來勢洶洶，「麟洋配」陷入0：5落後，不過很快穩住陣腳，一路急追，甚至一度超前、拉開為14：9的5分領先，隨後兩方持續拉鋸，可惜台灣組合最後連丟3分，以19：21失掉第一局。

次局一開賽雙方一樣呈現僵持局面，但「麟洋配」在後半段發揮絕佳氣勢，在12：12平手後便一路領先到第二局結束，順利以21：14將比賽扳平。然而進入關鍵決勝局，「麟洋配」一路受制於印尼組合，沒有獲得太多機會反攻，最後以14：21丟掉最後一局，也無緣晉級下一輪的比賽。

女雙方面，許雅晴／胡綾芳組合在首輪以17：21、15：21不敵日本組合田中志穗／米元小春，同樣在第一輪止步。

稍後台灣好手們還有女雙張淨惠／楊景惇、混雙王齊麟／程琪雅以及男雙廖敏竣／蘇敬恒都將陸續登場。

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