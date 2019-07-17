MLB》皇家安打王發揮快腿威力 本季最速場內轟出爐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕皇家隊今繼續在主場迎戰白襪，現居聯盟安打王的梅瑞菲德（Whit Merrifield）在4局下展現過人速度，跑出一支帶有2分打點場內全壘打，這也是本季大聯盟最快的一支場內轟。

梅瑞菲德在4局下一人出局時擊出一支右外野方向的平飛安打，白襪右外野手柯戴爾（Ryan Cordell）奮力撲上前卻未順利接殺，球一路滾到全壘打牆邊，原在二壘上的蓋拉格（Cam Gallagher）順利回來得分，梅瑞菲德在繞過三壘後，得到教練指示一路往本壘衝，雖第一時間被主審判定出局，但經過重播畫面輔助後，發現以頭滑壘的梅瑞菲德左手率先碰到了本壘壘包，

請繼續往下閱讀...

根據《STATCAST》系統顯示，梅瑞菲德的衝刺速度為29.7（英呎／秒），只花了14.82秒就回到本壘，這是本季聯盟11支場內全壘打中最快的一次。賽後梅瑞菲德形容他這次的跑壘「筋疲力盡」，當時也可以看到他回到本壘後整個人倒在地上，還需要隊友扶一把才能起身。這是梅瑞菲德生涯首支擊出場內全壘打，本季全壘打數累積至12轟。

今日皇家隊靠著先發投手史帕克曼（Glenn Sparkman）投出完封的生涯代表作、加上打線發威擊出14支安打的情況下，終場以11：0大勝白襪，明星賽後依舊維持絕佳氣勢，最近5場比賽拿下4場勝利。

梅瑞菲德今日跑出大聯盟本季最快的一支場內全壘打。（法新社）

梅瑞菲德一開始被判定出局，後來經過畫面輔助判決後改判。（法新社）

皇家隊先發投手史帕克曼今天僅被擊出5支安打、送出8K、拿下完封勝。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法