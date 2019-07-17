MLB》日前衝撞天使捕手 馬里斯尼克挨球吻險砸頭（影音）

日前撞傷天使捕手，馬里斯尼克今遭到觸身球伺候。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）日前遭到太空人外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick）衝撞造成鼻骨骨折，引發軒然大波。馬里斯尼克今天在事件後首度造訪天使主場，6局上挨了一記觸身球，雙方板凳一度清空，馬里斯尼克則擋在隊友面前阻止紛爭。

本月8日馬里斯尼克為了衝回本壘得分，與拉克羅伊發生了嚴重衝撞，馬里斯尼克也因惡意衝撞遭到禁賽2場，拉克羅伊則是因為腦震盪以及鼻骨骨折被放進傷兵名單當中，預計將要休養3週。

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馬里斯尼克在風波後今天首度對上天使，中繼投手N.拉米瑞茲（Noe Ramirez）6局上投出89.6英哩（約144公里）的速球，朝他的頭部飛去，他趕緊閃開砸中肩膀，主審隨即警告雙方，馬里斯尼克靠著觸身球保送上壘後，太空人休息室疑似出現「怪聲」，引發天使老將普侯斯（Albert Pujols）的不滿，上前去理論，兩隊板凳一度清空，馬里斯尼克趕緊出面勸退隊友，未讓衝突擴大。

馬里斯尼克此役3打數擊出2支安打，另有1次盜壘成功，打擊率升至2成50，太空人終場以2：7不敵天使，苦吞2連敗。馬里斯尼克日前對於判決不服以提出上訴，他受訪時表示，已經傳訊息給拉克羅伊表達歉意。

太空人休息室噴垃圾話，引發普侯斯不滿。（法新社）

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