世大運台灣表現佳 陳建仁鼓勵選手：放眼2020年東京奧運挑展世界

副總統陳建仁。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日接見我國參加「2019年拿坡里世界大學運動會代表團選手、教練及隊職員」，代表現在在加勒比海國家拼外交的蔡總統，向代表團選手在這次世大運努力為國爭光，讓自己、也讓臺灣在國際體壇發光發亮的精采表現，表達恭喜及感謝之意。

陳建仁表示，本屆世大運代表團總共奪下9金、13銀、10銅的成績，金牌數總排名世界第7，選手們的表現不僅超乎預期，同時也是台灣參與境外世大運以來成績最好的一次。選手們亮麗的成績，不僅使自己在國際上揚名立萬，更重要的也激勵了台灣所有人的民心士氣，讓許多年輕人都以選手為榮及榜樣，認為體育是未來他們可以發揮的一個很重要專長。

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副總統說，對於代表團選手在這次世大運努力為國爭光，讓自己、也讓台灣在國際體壇發光發亮的精采表現，他要代表現在在加勒比海國家拼外交的蔡總統表達恭喜及感謝。同時，對於大專體總及國家運動訓練中心在組團及參賽期間的行政支援，讓整個組團、參賽及返國的計畫順利圓滿成功，把滿滿的成績帶回台灣與國人分享，他也要表達最高的感謝與敬意。

副總統指出，在這次的世大運中，代表團寫下了許多台灣第一。另外，台灣健兒在桌球、跆拳道、網球、射箭、籃球及排球等競賽中的表現，也是不遑多讓。跆拳道隊共計獲得2金6銀3銅，總共11面獎牌，是本屆獲獎最多的代表隊。。

陳建仁強調，還有一支沒有拿到任何獎牌，但卻是最努力付出的團隊，他請所有教練、選手給辛苦的後勤支援團隊，包括醫師、物理治療師、防護員及行政人員們一個最熱烈的掌聲。世界大學運動會是2年1度的大學運動盛會，是目前全球運動競賽中規模僅次於奧運會的綜合性運動競賽。台灣隊在這次得到優異成績，放眼未來，所有世大運代表團的選手都是台灣未來競技運動的希望所在，而2020年的東京奧運，將是選手們進一步挑戰世界的機會。希望選手再接再厲，不斷挑戰自我，爭取最高的榮譽，讓台灣可以在國際體壇上發光發熱。

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