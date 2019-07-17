MLB》挨觸身球拒絕保送 海盜球星堅持續打、結果出局（影音）

Well, you don't see that...ever. Starling Marte is seeming hit by a pitch but declines to take first base.



He would ground into a fielder's choice and then be caught stealing. #TimeToFly pic.twitter.com/I1naEqTvsq — FOX Sports Midwest （@FSMidwest） 2019年7月17日

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天在客場以3：1贏球，但明星外野手馬堤（Starling Marte）挨觸身球後，拒絕被保送上壘，最後出局沒能得分，吸引美媒關注。

今天作客紅雀4局上，海盜無人出局一壘有人，馬堤在1好0壞時，被紅雀先發佛雷爾提（Jack Flaherty）速球打到左手，主審裁定觸身球，示意打者保送一壘，但馬堤堅持球是打到球棒，拒絕被保送到一壘，佛雷爾提也表示不解。

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兩人在場上僵持，海盜總教練赫多（Clint Hurdle）也上場，該球最後被裁定界外球、記好球1個，馬堤如願繼續打擊，他擊出滾地球、靠野手選擇上壘，馬堤隨後發動盜壘失敗，下一棒貝爾（Josh Bell）內野飛球出局，海盜未得分。

這個play吸引美媒關注，《NBC Sports》指出，根據棒球數據分析網站《Baseball Prospectus》的資訊，某隊在無人出局一二壘有人時，該局平均可得1.55分，若馬堤接受保送，就會是這個局面，但他拒絕被保送、隨後又盜壘失敗，讓球隊變成1出局一壘有人，該局平均得分降為0.56分，讓球隊付出代價。

網友對於馬堤看法不一，有人稱讚馬堤誠實、欣賞他的態度，有人批評馬堤自私，盜壘失敗罪加一等，也有人直言，馬堤完全就是一個笨蛋。

馬堤拒絕觸身球保送。（法新社）

海盜該局未得分。（美聯社）

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