NBA》套濾鏡一窺變老的樣子 諾佬直接被放原圖笑翻眾人

Here’s what our players will look like in their older years... pic.twitter.com/cecLNUygO1 — Dallas Mavericks （@dallasmavs） 2019年7月16日

〔體育中心／綜合報導〕變臉App在社群上蔚為流行，這股風潮也吹到了NBA，獨行俠官方推特近日把隊上球員套上老臉濾鏡，寫下這就是球員們變老後的樣子，沒想到卻出現一「大不敬」行為，直接將陣中傳奇球星「諾佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）的照片擺上、並未套上濾鏡，凸顯其身為「老將」的事實，讓人看得哭笑不得。

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獨行俠將今年選秀選進的羅比（Isaiah Roby）、新科新人王得主東契奇（Luka Doncic）以及剛從尼克轉隊而來的辛傑斯（Kristaps Porzingis）的照片套上老臉濾鏡，他們也瞬間變成白髮蒼蒼、滿臉皺紋的老頭樣子，不過一張諾佬坐在場邊休息的照片，卻突兀地出現其中，並未被「變臉」，意圖暗指這個時候的他已經是老年的樣子。

這則推特成功引起諸多迴響，就連被變臉的東契奇都忍不住在下面留言：「喜歡這樣的創意」，趁機揶揄一下大前輩，但也有球迷沒有忘記諾威斯基對獨行俠的貢獻，對官方小編喊話表示，請不要再霸凌大家非常尊敬的諾佬了。

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