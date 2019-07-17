NBA》真兄弟！ 神經刀留言遭網友嗆 愛神力挺怒轟：放尊重點

JR史密斯（左）和洛夫（右）曾攜手在騎士奪冠。（資料照， USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「神經刀」JR史密斯（JR Smith）被騎士釋出後，現在仍在尋覓新東家，不過騎士一哥「愛神」洛夫（Kevin Love）在JR史密斯被網友砲轟時，仍出聲力挺兄弟，認為「沒有JR，騎士就沒有冠軍」。

JR史密斯在2016年幫助騎士奪冠，季後和騎士簽下4年5700萬美元合約，但簽大約表現下滑，場均得分從2015-16年賽季的12.4分，降至個位數，過去三個賽季的平均得分為8.6分、8.3分、6.7分，而騎士去年在總冠軍首戰以114：124不敵勇士落敗，其中「神經刀」JR史密斯在第4節讀秒階段發生烏龍，讓球隊錯失投進致勝一擊的機會。

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上季JR史密斯僅打11場比賽就離隊，等待交易或釋出，而騎士日前釋出JR史密斯後，雖然一度傳出他可能會到洛杉磯湖人，和昔日隊友「詹皇」詹姆斯重逢，但《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）卻透露，湖人其實並沒有意願要網羅這位33歲射手。

而今天「愛神」洛夫在自己的社群媒體PO出搞笑「扮老」照，吸引多位球星留言，JR史密斯也是其中之一，不過竟有網友在他的留言下，標記洛夫並寫下「洛夫，他（史密斯）讓你們輸了冠軍賽，你還能尊重他嗎？」對此，洛夫選擇霸氣力挺昔日隊友，怒嗆「沒有JR我們一枚冠軍戒指都拿不到，放尊重點！」

洛夫在社群媒體上嗆網友，力挺JR史密斯。（圖片取自洛夫IG）

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