世大運》台灣英雄返國餐會 蘇貞昌3度鞠躬感謝選手

〔記者粘藐云／台北報導〕今年拿坡里世大運台灣隊摘下9金、13銀、10銅，排名第7，寫下境外世大運參賽最佳紀錄，今在格萊天漾大飯店舉行返國餐會，宴請選手，行政院長蘇貞昌3度鞠躬感謝選手們的努力，期待他們能挺進明年東京奧運，持續為台灣創造佳績。

今在格萊天漾大飯店舉行返國餐會宴請選手，行政院長蘇貞昌3度鞠躬感謝選手們的努力。（記者陳志曲攝）

台灣世大運代表團選手今上午先前往總統府，由副總統陳建仁代表接見，接著再前往餐敘現場。蘇貞昌表示，很榮幸和很多優秀的選手共進午餐，他們是台灣未來的希望，藉由體育賽事，團結國人，他也3度在台上向選手們鞠躬，「我要代表國人向大家表達謝意。」

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至於近期的體育政策推動，蘇貞昌表示，行政院投入了6億的經費，希望給選手們最好的訓練環境，也推動優秀選手轉任教練的計畫，讓選手們把經驗和所學傳承下去，也不用為了退休後的生計煩惱。

政府今在格萊天漾大飯店舉行返國餐會，宴請選手。（記者陳志曲攝）

政府今在格萊天漾大飯店舉行返國餐會，宴請選手。（記者陳志曲攝）

行政院長蘇貞昌。（記者陳志曲攝）

行政院長蘇貞昌。（記者陳志曲攝）

行政院長蘇貞昌。（記者陳志曲攝）

射擊好手楊昆弼（右）與劉宛渝（左）在本屆世大運分別奪下男子、女子不定向飛靶以及男女混雙金牌。（資料照，記者朱沛雄攝）

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