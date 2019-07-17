世大運》該贏未贏好嘔 女雙銀牌李亞軒：混雙也這樣輸...

李亞軒。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019拿坡里世界大學運動會上週正式落幕，回憶起網球女雙金牌戰只差2分就能改變獎牌成色，從銀牌提升等成金牌，李亞軒再次嘆氣，「我連混雙賽都是這樣輸的！」

李亞軒與李珮琪在決賽歷經一番波折，最終在搶10大戰8：8平手時連掉2分，以7：6（8）、2：6、8：10遭中國組合葉秋語／郭涵煜逆轉，屈居銀牌，今她出席台灣代表團返國餐會表示，「都有機會，但就是沒能把握。」她透露當地天氣跟台灣很像，球場蓋在大海邊，特別溼熱，「很多外國選手都受不了，但我們倒是蠻適應。」

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李亞軒與男單好手吳東霖搭檔混雙，她認為兩人雖首次配合卻意外相當契合，惜在超級搶10時也以8：10棄守，終場6：4、6（2）：7、8：10無緣挺進獎牌戰，「如果滿分是10分，我會給自己打6分，技術上還有待加強，但我的搭檔表現得很好。」

這是李亞軒第3度參加世大運，也是最後一屆，2015年光州世大運進帳1女團金牌、1女雙銀牌，上屆台北世大運完成女團衛冕，另有1女單銀牌，這次因賽事規模縮水，取消團體賽事，仍有一女雙銀牌進帳。

男單金牌曾俊欣結束世大運後，啟程至下一站賽事備戰，吳東霖則續留義大利訓練，兩位台灣英雄並未回國。

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