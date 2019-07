戴資穎印尼賽、瓊斯盃移師新莊 今日賽事預告與轉播

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

戴資穎。(資料照,BadmintonPhoto提供)

大聯盟今有2場轉播,光芒持續客場出戰洋基,前役比賽的分水嶺發生在8局下半,洋基靠著「法官」賈吉(Aaron Judge)致勝兩分砲,以及葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius)滿貫砲加持下,成功逆轉戰局,扳平系列戰,第三戰雙方分別派出奇里諾斯(Yonny Chirinos)及傑曼(Domingo Germán)主投,戰況如何,請鎖定自由體育!

另一場賽事,天使主場迎戰來訪太空人,天使推出上役聯手柯爾(Taylor Cole)投出無安打比賽的佩尼亞(Félix Peña)先發,太空人則由柯爾(Gerrit Cole)應戰,他近期9場先發,未嘗敗績,還貢獻5場勝投,在雙方投手近況都不錯的情況下,該場賽事勢必精采可期!

請繼續往下閱讀...

中職晚間僅一場轉播,Lamigo、統一將在台南續戰,Lamigo將推出本土新星翁瑋均掛帥,而統一則由洋投瑞安主投,形成土洋大對決,精采戰況,請鎖定自由體育。

瓊斯盃在結束彰化賽程後,昨一天休兵移動日,今將移師新莊體育館重燃戰火,下午5點台灣白出戰日本,台灣白在首場拿勝後,近3場比賽皆吞敗,對上二連勝的日本,這群年輕小將能否再打出讓球迷驚豔比賽,值得期待;晚間7點,則由近期拿下3連勝的台灣藍交手印尼國家隊,關注瓊斯盃的朋友們,千萬別錯過了!

超級1000系列印尼羽球公開賽今天進入16強賽程,女單衛冕冠軍戴資穎將交手世界排名23泰國選手布桑蘭·恩布魯龐,周天成則要遭遇世界排名13中國名將林丹,喜愛羽球的朋友們,千萬別錯過了!

MLB

07:00 光芒@洋基 民視、FOX體育、FOX體育3台



10:00 太空人@天使 FOX體育、FOX體育3台

瓊斯盃男籃

13:00 約旦 vs 伊朗

15:00 加拿大 vs 韓國

17:00 日本 vs 中華白

19:00 印尼 vs 中華藍

轉播單位:緯來體育

中職

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 MOMO綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

2019 BWF印尼公開賽

10:00 印尼公開賽16強(戴資穎賽事估約上午11點)

轉播單位:愛爾達體育3台

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法