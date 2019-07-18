戴資穎印尼賽、瓊斯盃移師新莊 今日賽事預告與轉播

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

大聯盟今有2場轉播，光芒持續客場出戰洋基，前役比賽的分水嶺發生在8局下半，洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）致勝兩分砲，以及葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）滿貫砲加持下，成功逆轉戰局，扳平系列戰，第三戰雙方分別派出奇里諾斯（Yonny Chirinos）及傑曼（Domingo Germán）主投，戰況如何，請鎖定自由體育！

另一場賽事，天使主場迎戰來訪太空人，天使推出上役聯手柯爾（Taylor Cole）投出無安打比賽的佩尼亞（Félix Peña）先發，太空人則由柯爾（Gerrit Cole）應戰，他近期9場先發，未嘗敗績，還貢獻5場勝投，在雙方投手近況都不錯的情況下，該場賽事勢必精采可期！

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中職晚間僅一場轉播，Lamigo、統一將在台南續戰，Lamigo將推出本土新星翁瑋均掛帥，而統一則由洋投瑞安主投，形成土洋大對決，精采戰況，請鎖定自由體育。

瓊斯盃在結束彰化賽程後，昨一天休兵移動日，今將移師新莊體育館重燃戰火，下午5點台灣白出戰日本，台灣白在首場拿勝後，近3場比賽皆吞敗，對上二連勝的日本，這群年輕小將能否再打出讓球迷驚豔比賽，值得期待；晚間7點，則由近期拿下3連勝的台灣藍交手印尼國家隊，關注瓊斯盃的朋友們，千萬別錯過了！

超級1000系列印尼羽球公開賽今天進入16強賽程，女單衛冕冠軍戴資穎將交手世界排名23泰國選手布桑蘭·恩布魯龐，周天成則要遭遇世界排名13中國名將林丹，喜愛羽球的朋友們，千萬別錯過了！

MLB

07:00 光芒@洋基 民視、FOX體育、FOX體育3台



10:00 太空人@天使 FOX體育、FOX體育3台

瓊斯盃男籃

13:00 約旦 vs 伊朗

15:00 加拿大 vs 韓國

17:00 日本 vs 中華白

19:00 印尼 vs 中華藍

轉播單位：緯來體育

中職

18:35 Lamigo桃猿@統一獅 MOMO綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

2019 BWF印尼公開賽

10：00 印尼公開賽16強（戴資穎賽事估約上午11點）

轉播單位：愛爾達體育3台

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