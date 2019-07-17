世界聽障羽球錦標賽》台灣隊團體賽不敵強敵俄羅斯「銀」恨

台灣隊雖以1比3不敵俄羅斯，但場邊選手化身加油團鼓舞士氣。（圖/賽會提供）

［實習記者／林柏任台北報導］世界聽障羽球錦標賽團體組組賽程，我國好手一路過關斬將，於今（17）日早上以3比2擊退日本，下午迎戰大會頭號種子俄羅斯力拚金牌，最終 1比3銀恨坐收，平上屆亞軍成績。

團體賽各局比分、總比分。（圖/林柏任攝）

第一點混雙由范榮玉/陳忠羿應戰，開賽兩人受制於俄羅斯男子選手Gulomzoda後排重扣，偶有漂亮回擊建樹，但防線仍屢被攻破，加上不少受迫性失誤。次局開始雖建立些微領先，卻在俄羅斯組合鯨吞蠶食下，終以13：21、16：21痛失首點。

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我國第二點女單交由主將沈彥汝力挽狂瀾，過程中屢屢展現絕妙前後拉吊，21：9率先奪下首局，次局雙方形成拉鋸戰，一路鏖戰至20平，沈彥汝連丟兩分20：22讓出次局。第三局沈彥汝找回首局節奏，完美掌握中前場調動，不再給予對手任何反撲機會，21：9坂回一城，點數1：1平手。

台灣隊第三點則由青少年組首次跨公開組的鄭成鼎出賽，目前僅就讀高中，展現初生之犢不畏虎勇氣，出現不少大膽、出其不意攻勢，讓現場觀眾頻頻給予他掌聲，即便再多落後，鄭成鼎始終微笑應戰，但仍以直落兩局（11：21、9：21）落敗，俄羅斯順勢取得2比1聽牌優勢。

關鍵第四點女雙派出前後任聽障球后沈彥汝／范榮玉迎戰，這組「黃金組合」出戰Khakimova/Tiurina，同時也是團體賽保衛戰，背負隊友和國人期望的沈范配，開賽遭遇亂流一度以6：11落後，所幸迎頭趕上一連得了6分，毫無懸念奪得首局，第二局遭逢極力反撲，未守住對手賽末點。第三局，試圖振作的沈/范二人將差距拉開，卻於中後段失守，最後就以21：15、19：21、19：21不幸落敗，將冠軍拱手讓給俄羅斯隊。

台灣隊教練黃全成表示，身為主辦國很遺憾沒有把金牌留在台灣，過程中費一番功夫才把隊員聚在一起集訓，深知對手實力便給選手們做了充分訓練。他提到，此役輸球非常可惜，主因來自於選手求勝慾望太強導致壓力過大，並沒有真正在場上把實力發揮好，希望他們能整理好心情，再戰明日開始的單雙打個人賽事。

聽障女單好手沈彥汝。（圖/賽會提供）

混雙組合范榮玉（左）、陳忠羿。（賽會提供）

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