羽球》聽障選手沈彥汝 努力克服障礙勇闖佳績

沈彥汝為中華隊不可或缺戰將，場上奮命救球力拼佳績。（圖/賽會提供）

〔實習記者／林柏任台北報導〕沈彥汝有著不少大賽經驗，是上屆世界聽障羽球比賽的女單冠軍，7月2日迎來好消息，她成為台灣聽障選手中，第一位晉升為甲組的選手，震驚羽壇。她說：「這是莫大的肯定，對聽障選手來說是件好事。」

沈彥汝在經過排名戰每一場訓練，她提到，抗壓性跟著增強，除此之外，一般選手在速度上明顯快於聽障選手，透過這些磨練，久而久之自己也漸漸跟得上「他們」的速度。

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在場上她會不斷鼓舞自己，「越放鬆、越有大將之風。」是教練黃全成給予選手的勉勵，她始終銘記在心並說：「關鍵時刻越要把自己放鬆，才能展現得最完美。」是她場上一路奮戰，保持優異成績的致勝方針。

但退下球衣後，沈彥汝說，日常生活充斥著蠻多不方便，例如，有人在背後講話可能聽不見，或對方講太快沒辦法快速讀好唇語，在溝通上著實為她帶來了不少困擾。除溝通外，她還提到，在路上騎機車，突然遇到救護車在後方，卻聽不到，讓她不曉得要往哪裡閃躲。

沈彥汝認為，要去克服聽覺上的種種不便，只能平時用眼力多去觀察，沒有近視問題對她來說加分了不少，恰巧「靈魂之窗」能全力彌補聽覺障礙。

從沈彥汝出生時，被檢查出發育不全，造成她聽障問題直到現在，即使變成「聽障」，但在她每天的歲月裡，從未有任何一句怨言，反而盡力把自己當成一般人來看待，並全力做他們能做到的事，她說：「在現今社會上，一樣還是能受到平等的待遇。」

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