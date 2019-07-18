彭政閔澄清湖主場最終戰 締造中職得分新紀錄

〔中央社〕中信兄弟彭政閔昨天跑回生涯第1075及1076分，一舉追平及超前中華職棒得分紀錄，成為新中職得分王，這場同時也是彭政閔生涯澄清湖主場最終戰，湧進8023名觀眾共襄盛舉。

富邦悍將對中信兄弟的比賽，彭政閔擔任先發第3棒、指定打擊，第1局選到保送上壘，還跑出生涯第231次盜壘，也是本季首盜；第3局再度選到保送，之後靠著陳子豪敲二壘安打跑回生涯第1075得分，追平張泰山的紀錄，兄弟也超前比分。

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雖然6局上兄弟遭悍將逆轉超前，不過9局下進行最後反攻，王威晨、彭政閔、詹子賢、陳子豪接連敲出安打，彭政閔跑回生涯第1076分，一舉突破紀錄，成為中職史上最多得分紀錄保持人，該局兄弟也追平比數，以7比7進入延長賽。

彭政閔除了在澄清湖球場締造新得分紀錄，過往也在這座球場達成多項紀錄，包括2008年季後賽演出單場3響砲，為季後賽史上首人；2014年達成生涯200盜，為史上首名達成「千安百轟兩百盜」的選手。

彭政閔季初宣布今年打完就要高掛球鞋，剛於7日達成生涯2千安，成為史上第2人；此戰再締造得分紀錄，且也是彭政閔生涯澄清湖主場最終戰，現場湧進8023名觀眾。

賽後兄弟球團舉辦澄清湖主場最終戰儀式，讓出生於高雄的彭政閔與高雄球迷道別。對於完成得分紀錄，彭政閔表示：「沒有非常激動，盜壘成功比較激動一點，總算19年都有盜壘成功過。」

至於在澄清湖球場最深刻的紀錄，彭政閔指出，2008年季後賽三響砲印象最深刻，他還笑說：「那時候我才30歲，現在已經41歲了。」

最後彭政閔對現場球迷說：「非常感謝19年來有你們的鼓勵，從2001年進職棒，很多球迷都給我很大的動力，想要拿到好成績。有些從小朋友開始看我們打球，到現在都結婚生子，也有很多長輩從年輕看我們打球，到現在年紀愈來愈大，包含我父親。」

另外，此役最後靠著王正棠在10局上敲出關鍵安打，送回超前分，終場悍將以8比7擊退兄弟。（編輯：林治平）

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