晴時多雲

MLB》加盟520天終獲主場首勝 達比修有二度振臂嘶吼（影音）

2019/07/18 08:36

〔體育中心／綜合報導〕與小熊簽約後的第520天，達比修有終於在主場摘勝！他今天對紅人先發6局飆7K無失分，獲隊友火力掩護以5：2贏球，達比修有拿到生涯在小熊主場首場勝投，也終結連13場勝投荒。

此役之前，達比修有生涯從未在小熊球場拿過勝投，14次先發合計0勝6敗，防禦率5.42，其中1敗是效力遊騎兵時期吞下，轉效小熊後在主場先發13戰是0勝5敗、防禦率5.50，去年2月加盟以來，不曾在主場摘勝。

今天再於主場先發，達比修有開賽面對前16人次解決其中14人，直到5局上才挨本場首安，只因2次觸身球讓對方上壘，用83球投完6局，僅挨2安無失分，6局上用97.8英哩速球讓普伊格（Yasiel Puig）揮空三振，達比修二度激動振臂嘶吼，以勝投候選退場。

紅人先發葛雷（Sonny Gray）表現不俗，6局同樣只挨2安，但都是陽春砲責失2分，包括布萊恩（Kris Bryant）本季第20轟，未獲打線支援苦吞本季第6敗。小熊終結者金布瑞（Craig Kimbrel）今天俐落關門，12球飆2K獲本季第4場救援成功。

達比修有今天火力全開，狂飆41顆四縫線速球，其中均速94.6英哩，最快98.3英哩，面對今天最後一位打者普伊格，猛催3顆四縫線速球，球速分別是97.9、97.9、97.8英哩，讓普伊格揮空三振，此役合計飆出7K無保送，總教練後盛讚，從沒見過達比修有對自己的速球如此有信心。

終於拿到在小熊主場首勝，達比修有直呼令人驚豔，這顆意義非凡的首勝球，賽後已被裝進塑膠保護盒，放在他的置物櫃，達比修有笑說，想把這顆球送給老婆，雖然老婆可能並沒有想要，「我現在什麼都不需要，一切都太完美了。」

達比修拚來生涯小熊主場首勝。（法新社）

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