MLB》加盟520天終獲主場首勝 達比修有二度振臂嘶吼（影音）

〔體育中心/綜合報導〕與小熊簽約後的第520天,達比修有終於在主場摘勝!他今天對紅人先發6局飆7K無失分,獲隊友火力掩護以5:2贏球,達比修有拿到生涯在小熊主場首場勝投,也終結連13場勝投荒。

此役之前,達比修有生涯從未在小熊球場拿過勝投,14次先發合計0勝6敗,防禦率5.42,其中1敗是效力遊騎兵時期吞下,轉效小熊後在主場先發13戰是0勝5敗、防禦率5.50,去年2月加盟以來,不曾在主場摘勝。

今天再於主場先發,達比修有開賽面對前16人次解決其中14人,直到5局上才挨本場首安,只因2次觸身球讓對方上壘,用83球投完6局,僅挨2安無失分,6局上用97.8英哩速球讓普伊格(Yasiel Puig)揮空三振,達比修二度激動振臂嘶吼,以勝投候選退場。

Anthony Rizzo, on Yu Darvish: "He's more of an animal on the mound. The grunting there in the sixth. Reaching back when he needs it. Being smart. He's got confidence in his fastball. It's fun to play behind." pic.twitter.com/5UshD9W8ul