MLB》加盟520天終獲主場首勝 達比修有二度振臂嘶吼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕與小熊簽約後的第520天，達比修有終於在主場摘勝！他今天對紅人先發6局飆7K無失分，獲隊友火力掩護以5：2贏球，達比修有拿到生涯在小熊主場首場勝投，也終結連13場勝投荒。

此役之前，達比修有生涯從未在小熊球場拿過勝投，14次先發合計0勝6敗，防禦率5.42，其中1敗是效力遊騎兵時期吞下，轉效小熊後在主場先發13戰是0勝5敗、防禦率5.50，去年2月加盟以來，不曾在主場摘勝。

請繼續往下閱讀...

今天再於主場先發，達比修有開賽面對前16人次解決其中14人，直到5局上才挨本場首安，只因2次觸身球讓對方上壘，用83球投完6局，僅挨2安無失分，6局上用97.8英哩速球讓普伊格（Yasiel Puig）揮空三振，達比修二度激動振臂嘶吼，以勝投候選退場。

Anthony Rizzo, on Yu Darvish: "He's more of an animal on the mound. The grunting there in the sixth. Reaching back when he needs it. Being smart. He's got confidence in his fastball. It's fun to play behind." pic.twitter.com/5UshD9W8ul — Jordan Bastian （@MLBastian） July 17, 2019

紅人先發葛雷（Sonny Gray）表現不俗，6局同樣只挨2安，但都是陽春砲責失2分，包括布萊恩（Kris Bryant）本季第20轟，未獲打線支援苦吞本季第6敗。小熊終結者金布瑞（Craig Kimbrel）今天俐落關門，12球飆2K獲本季第4場救援成功。

達比修有今天火力全開，狂飆41顆四縫線速球，其中均速94.6英哩，最快98.3英哩，面對今天最後一位打者普伊格，猛催3顆四縫線速球，球速分別是97.9、97.9、97.8英哩，讓普伊格揮空三振，此役合計飆出7K無保送，總教練後盛讚，從沒見過達比修有對自己的速球如此有信心。

終於拿到在小熊主場首勝，達比修有直呼令人驚豔，這顆意義非凡的首勝球，賽後已被裝進塑膠保護盒，放在他的置物櫃，達比修有笑說，想把這顆球送給老婆，雖然老婆可能並沒有想要，「我現在什麼都不需要，一切都太完美了。」

達比修拚來生涯小熊主場首勝。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法