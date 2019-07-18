MLB》耶利奇炸裂塞揚左投 速扛第34轟追平貝林傑（影音）

〔體育中心／綜合報導〕儘管前2次對決都揮空遭到三振，但釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）仍無畏勇敢出棒，今天對塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）開轟，擊出本季第34號全壘打，再度追平道奇貝林傑（Cody Bellinger）並列大聯盟全壘打王。

「耶利奇vs.貝林傑」熱鬥正夯，昨為本季第10次兩人同天開轟，今由耶利奇率先開砲，主場對勇士6局下，從塞揚左投凱可手中，擊出中左外野陽春砲，本季第34轟出爐，與貝林傑並列大聯盟榜首，貝林傑正在客場出賽，有機會再度同天開轟、超前耶里奇。

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耶利奇今天對決凱可，前2打數都是揮空三振，生涯交手累積8支1吞5K，比賽中曾向菜鳥隊友K.日浦（Keston Hiura）直呼，覺得整個生涯不可能把凱可的球打出去，但6局下三度上場，耶利奇選掉一顆壞球後，擊出生涯對戰首轟。

耶利奇棒打塞揚左投凱可。（USA TODAY Sports）

凱卡先發挨2轟，5.2局責失4分吞敗。（USA TODAY Sports）

釀酒人在8、9局連續掉分，但最終以5：4險勝，總教練康索（Craig Counsell）賽後表示，耶利奇本季表現好得令人難以置信，而且持續高檔演出，期間雖然老愛抱怨自己覺得不完美，但仍打出一些驚人紀錄。

耶利奇則把焦點放在團隊表現，認為球隊終於在進攻、防守和投球都打出應有的水準，得繼續保持下去，對於自己和貝林傑的良性競爭，耶利奇則說，他不覺得他們有特別在意，現在就密切關注有點為之過早。

「我們從去年就是好友、對手各半，你總是會跟兄弟們互相較量，他是出色的球員，他的成就難以置信，我們會繼續觀望，看看表現如何。」耶利奇說，而貝林傑昨天受訪時也大讚耶利奇，表示他很享受這種競爭，也想繼續看下去。

耶利奇34轟出爐追平貝林傑。（法新社）

貝林傑與耶利奇互相尊敬。（資料照，法新社）

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