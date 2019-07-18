印尼賽》中國男單一二哥差點都出局 石宇奇苦戰、諶龍險遭逆轉

男單種子諶龍（左）、石宇奇（右），昨再首輪就陷入苦戰，皆鏖戰三局才與對手分出勝負。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕羽球超級1000系列印尼公開賽昨日結束首輪賽事，男女單打種子們都挺進次輪，不過名列男單第二種子的中國名將石宇奇和第五種子的諶龍，昨天卻意外陷入苦戰，都與對手鏖戰到決勝局，才辛苦拿下勝利。

世界排名第二的石宇奇首戰碰上印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy），一開局就領先，不料石宇奇打到15：10時，讓對手先連拿5分追平，最後又發生多次失誤，以19：21丟掉第一局，次局他重整旗鼓，回穩以21：18將戰局扳平，不過決勝局石宇奇卻又陷入苦戰，開局就被對手普蘭諾伊掌握領先，石宇奇好不容易追到14：14，之後才將比分超前，但他卻錯過3個局點，最後才以22：20辛苦拿下勝利。次輪將碰丹麥安童森（Anders Antonsen）。

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首輪碰上地主印尼蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）的諶龍，首局錯失1個局點以22：20險勝，接下來的第二局從開局就被對手一路壓著打，很快就以14：21讓對手扳平。決勝局諶龍很快取得11：6領先，但卻馬上被迎頭趕上，無法甩開對手將分數拉開，局末靠著以退為進，讓對手出現多次非受迫性失誤，最後才以21：17艱難奪勝，下輪則將碰上馬來西亞潛力新秀李梓嘉。

而中國女單好手何冰嬌則與同胞陳曉欣進行內戰，雙方也是打滿三局才分出勝負，何冰嬌最後以21：13、13：21和21：17勝出，下戰將對上美國華裔女將張蓓雯。

何冰嬌在「中國內戰」中，驚險擊敗同胞陳曉欣。（資料照，法新社）

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