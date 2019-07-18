日職》不只女高中生 橫濱投手遭爆和18人發生不倫

橫濱DeNA的22歲投手綾部翔（左）。（圖片取自橫濱DeNA官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA的22歲投手綾部翔由於和未成年少女發生性關係，被球團處無限期關禁閉處分。如今《週刊文春》爆料，綾部翔和18人發生不倫，他的妻子指控懷孕時，綾部翔竟和女高中生上床。

綾部翔在2018年2月結婚，但《週刊文春》驚爆，他的妻子表示，去年才知道他和多名女性發生不倫，11月時詢問這些女性的名字時，發現女高中生在列，綾部翔坦承對方未滿18歲，並發生肉體關係。

請繼續往下閱讀...

他的妻子指出，綾部翔是在2017年12月和女高中生在飯店發生性關係，那時自己懷孕已2個月。

《週刊文春》指出，和未滿18歲的人發生性關係，可能會違反青少年保護育成條例，在神奈川恐被處2年以下的刑期、100萬日圓以下的罰金。

《週刊文春》還爆料，除了女高中生外，綾部翔還和多達18人發生不倫，包含藝人、AV女優、球團職員、以及人妻等等，甚至還拍攝了影片。

綾部翔是在2015年被橫濱DeNA選中，曾在2017年升上一軍，並獲得職業生涯首勝，去年右肩手術。日前綾部翔被爆和女高中生發生性關係後，被球團處無限期關禁閉處分，連球隊練習也無法參加。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法