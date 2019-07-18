NBA》合約太肥難脫手！CP3爆只得留在雷霆

明星控衛保羅下季極有可能真的披上上雷霆球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆隊在與火箭的交易案中換來頂尖控衛保羅（Chris Paul），先前曾傳出欲重建的雷霆想盡快送走CP3，不過根據ESPN記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）最新的消息指出，由於遲遲無法找到適合的交易對象，保羅下個球季極有可能真的會披上雷霆戰袍。

由於雷霆是在自由球員市場開市後半段才將陣中代表球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）送出而完成這場交易，因此目前基本上已經沒有任何有競爭力的球隊，有足夠薪資空間再承擔保羅的鉅約，他的合約還剩下3年1.24億美金。再者，正面臨重建的雷霆，亦不可能因為要將CP3交易出去，而願意附帶任何選秀籤。

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僅管如此，雷霆總管Sam Presti還是很樂見看到保羅下個球季能夠在此效力，他們希望CP3能帶領從快艇交易而來的二年級生吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），讓其擁有未來能獨當一面的能力；而根據了解，保羅本身不排斥就在雷霆留下來，若真如此，他將與加林納里（Danilo Gallinari）、亞當斯（Steven Adams）、施洛德（Dennis Schroder）等人並肩作戰。

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