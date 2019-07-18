MLB》驚天一棒！ 高德史密特大棒3分逆轉海盜（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，由紅雀坐陣主場面對海盜系列賽第3戰，紅雀靠著明星一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt）在7局下半擊出的逆轉3分砲，終場紅雀以6：5拿下比賽勝利，這也是紅雀近5場比賽收下的第4場勝利，近況低迷的海盜則是近6場比賽輸掉5場。

高德史密特超前比分的3分全壘打幫助紅雀戰勝同區對手海盜。（今日美國）

1局上半，馬堤（Starling Marte）擊出一發陽春全壘打幫助海盜先馳得點。1局下半，歐尼爾（Tyler O'Neill）於2出局二壘有人時擊出帶有1分打點的一壘安打替紅雀追平比數，2局下半再靠馬丁尼茲（Jose Martinez）的高飛犧牲打超前比分。

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4局上半，海盜投手亞契（Chris Archer）擊出帶有1分打點的安打，幫自己打下分數，今日亞契貢獻2支安打，下一棒紐曼（Kevin Newman）的安打讓海盜攻佔滿壘，接著雷諾茲（Bryan Reynolds）掃出帶有2分打點的安打，海盜4：2暫時領先。

5局下半歐尼爾鎖定一顆偏高的滑球奮力一揮，直接將球送上左外野看台賺進1分。7局下半高德史密特在一二壘有人時更是掃出超前比分的3分打點紅不讓。即便9局上半紅雀代班終結者馬丁尼茲（Carlos Martinez）遇到亂流，但海盜僅僅追回1分，最終紅雀以6：5驚險收下勝利，戰績48勝46敗排名國聯中區第3，海盜則是45勝50敗排名國聯中區第4。

歐尼爾今敲2安包括1發全壘打，貢獻2分打點。（美聯社）

紅雀先發投手德萊昂（Daniel Ponce de Leon）僅投3.2局被敲8安失4分無關勝敗，中繼2局0失分的布瑞比亞（John Brebbia）拿下本季第3勝，馬丁尼茲後援1局被敲3安失1分，驚險收下本季第6次救援成功。

海盜先發投手亞契投球內容繳出6局失3分的優質先發依舊無緣本季第4勝，打擊則是3支2外帶1分打點和1得分，中繼上陣的李瑞安諾（Jesus Liranzo）僅抓到1個出局但失掉2分自責分而苦吞本季第2敗。

亞契今日繳出6局失3分的優質先發表現，打擊端也貢獻2安1打點，可惜無法幫海盜奪勝。（法新社）

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