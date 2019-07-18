MLB》「雷神」太貴恐滯銷 印地安人鮑爾成交易首選

雷神交易要價不斐，可能續留大都會。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「雷」聲大雨點小？大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）是交易討論熱門，但美媒報導大都會開價過高，雷神可能滯銷續留紐約，而印地安人明星先發鮑爾（Trevor Bauer）成為多隊補強首選。

大都會本季戰績倒數，年輕強投雷神以及王牌德葛隆（Jacob deGrom），成為詢問度極高的交易熱門，美媒報導教士、太空人、洋基和釀酒人都對雷神有興趣，但大都會開價過高，讓各隊都打了退堂鼓。

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《ESPN》記者Jeff Passan指出，一位球隊總管透露，想得到雷神需付出極大代價，另一位總管則說，他認為雷神在交易大限過後，還是會續留大都會。26歲的雷神還有2年球隊控制權，表現數據也是大聯盟前段班，因此可以想見大都會開價不斐。

另一方面，印地安人明星先發鮑爾則成為先發補強熱門，球隊棒球事務總裁安東尼提（Chris Antonetti）本週曾說，他們正在考慮多種選項，傾力讓球隊變得更好，其中一個長期目標是繼續補進年輕天賦，也要把握機會努力再次晉級季後賽。

鮑爾會成為補強先發首選，除了印地安人積極聽取報價，鮑爾本人也是原因，他進入薪資仲裁資格最後一年，日前曾說下季成為自由球員後，只打算簽1年短約，加上印地安人輪值若能維持健康，人手相對較充裕。《ESPN》記者Jeff Passan指出，多位球隊高層都把鮑爾視為交易市場上最棒的先發投手。

印地安人鮑爾是多隊補強首選。（資料照，USA TODAY Sports）

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