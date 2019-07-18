MLB》8球三上三下！陳偉殷1局好投中斷連3場掉分

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天和教士進行三連戰第2場，台灣左投陳偉殷後援1局讓對手三上三下，沒有失分，中斷連3場掉分。馬林魚最後以2：3輸球。

教士先發派岱克（Chris Paddack）前5局讓馬林魚打線15上15下，第6局下面對普維尤（Cesar Puello）時，派岱克讓對方敲游擊方向滾地球，未料教士游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）發生傳球失誤，讓派岱克的「完全比賽」破功。

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教士打線則是在4局上靠賈西亞（Greg Garcia）適時安打、黑吉斯（Austin Hedges）的兩分彈，單局攻下3分。

陳偉殷。（資料照，美聯社）

陳偉殷在第8局登板後援，連續讓教士打者馬格特（Manuel Margot）、賈西亞、黑吉斯敲滾地球出局，只用8球讓對手三上三下，完成投球工作。

派岱克前7局沒有被對方敲安，但在8局下被馬林魚卡斯楚（Starlin Castro）轟陽春彈，一棒粉碎無安打比賽美夢。

馬林魚在9局下展開攻勢，教士游擊塔提斯、二壘手賈西亞在處理滾地球時，連續發生傳球失誤，讓馬林魚無人出局攻占一、二壘，教士終結者葉茲（Kirby Yates）連續三振庫柏（Garrett Cooper）、安德森（Brian Anderson），但卡斯楚揮帶有1分打點安打，馬林魚又盜上二、三壘，葉茲及時三振葛蘭德森（Curtis Granderson），守住比賽。教士終場以1分之差險勝。

陳偉殷今投1局用8球有5顆好球，未被敲安沒有失分，賽後防禦率降至7.97，也中斷連三場失分的情況。馬林魚先發里查茲（Trevor Richards）投5局失3分，吞第11敗；教士先發派岱克投7.2局僅挨一發陽春砲，失1分，送出8次三振，獲本季第6勝。

教士先發派岱克投7.2局失1分，獲本季第6勝。（美聯社）

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