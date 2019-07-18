MLB》阿隆索超大號31轟出爐 大都會狂掃14分橫掃雙城（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，大都會作客雙城主場系列賽第2戰，大都會靠著第8局狂攻6分奠定勝基，包括新科全壘打大賽冠軍、國聯新人王大熱門阿隆索（Pete Alonso）擊出474英尺且飛上左外野第3層看台的兩分彈，終場大都會以14：4血洗雙城，拿下系列賽2連勝橫掃。

大都會超級新人阿隆索今敲出474英尺的超大號全壘打。（美聯社）

2局下半，沙諾（Miguel Sano）擊出帶有1分打點的一壘安打助雙城先馳得點。3局上半，羅沙里歐（Amed Rosario）掃出左外野方向的陽春砲替大都會追回1分。3局下半克魯茲（Nelson Cruz）也用一發陽春砲做出反擊。4局上半滿壘時佛雷澤（Todd Frazier）雖擊出雙殺打，但也替大都會賺進1分，兩隊暫以2：2平手。

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5局下半雙城的賈佛（Mitch Garver）瞄準一顆失投的變速球將球送出中外野全壘打大牆。7局上半，史密斯（Dominic Smith）代打上陣擊出3分打點超前比數的全壘打，大都會取得5：3領先。

8局上半，大都會進攻大爆發，單局4安1保送外加對手要命失誤瘋狂攻下6分大局，包括怪物新人阿隆索的兩分打點全壘打，這是他本季第31轟，依舊遙遙領先全聯盟新人，以及在國聯僅落後耶利奇（Christian Yelich）和貝林傑（Cody Bellinger）的34轟排名第3。

8局下半，羅沙里歐（Eddie Rosario）在二三壘有人時擊出滾地球出局，賺進1分打點。9局上半大都會攻勢尚未收手，羅沙里歐打出2分打點三壘安打以及海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）帶有1分打點的二壘安打，最終大都會以14：4收下比賽勝利。大都會羅沙里歐交出單場4支4外帶3打點4得分的表現為最優異。

羅沙里歐單場貢獻4安3打點4得分。（今日美國）

大都會先發投手瓦格斯（Jason Vargas）主投6局被敲5安失3分，包括挨了兩轟拿下本季第4勝。雙城先發投手培瑞茲（Martin Perez）主投6局被敲5安失2分僅1分自責分無關勝敗，中繼上陣的梅伊（Trevor May）投1局被敲3安失3分苦吞本季第3敗。

瓦格斯主投6局失3分拿下本季第4勝。（法新社）

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