MLB》楚奧特小腿傷勢復原樂觀 薛哲週末比賽仍缺席

楚奧特小腿拉傷治療情況樂觀（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）因為右小腿拉傷缺席美國時間週三的比賽，不過在隊上的打擊練習中並沒有特別的狀況發生，目前走路時並沒有明顯的跛腳，他持續接受治療且對於週四對上太空人的比賽能夠上場保持樂觀的態度。

國民隊王牌薛哲（Max Scherzer）週二對上金鶯的賽前傳接約為75英呎，週三則進步至90英呎，是其背部拉傷康復的象徵，薛哲日前被列入10日傷兵名單，雖然可以在週六離開名單，不過球隊經理馬丁尼茲（Dave Martinez）並不會在這週末對上勇士系列賽派出薛哲，但馬丁尼茲可能會在週四讓薛哲在牛棚練投中先測試。

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薛哲週六可離開傷兵名單但週末比賽仍將缺席（資料照，美聯社）

道奇終結者簡森（Kenley Jansen）因為週二晚上在第九局比賽中右腳踝受傷，於隔天對陣費城人隊的比賽中沒有上場，不過簡森於週三賽前對於自己的腳踝傷勢表示已經有康復，球隊經理羅伯茲（Dave Roberts）則表示對於簡森的狀況有信心，預期他不會停留在傷兵名單上太久。

運動家隊明星三壘手查普曼（Matt Chapman）在週三對上水手隊的比賽中，於第三局前因為左腳踝疼痛退出比賽，查普曼在第一局就已經出現不適，他的腳踝傷勢很有可能與週二和左外野手聘德（Chad Pinder）絆倒有關，因為他的左腳踝首當其衝。

查普曼週三對上水手隊時腳踝疼痛退出比賽（資料照，美聯社）

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