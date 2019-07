NBA》偷酸前一哥厄文？ 土耳其長人披綠衫軍11號有玄機（影音）

塞爾提克今為沃克(左)和坎特(右)舉辦簽約記者會。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕土耳其中鋒坎特(Enes Kanter)上季轉戰拓荒者大爆發,季後賽也表現亮眼,新球季將轉戰塞爾提克,而今綠衫軍為他和全明星後衛「天行者」沃克(Kemba Walker)舉辦簽約記者會,前黃蜂一哥沃克轉戰波士頓選擇8號重新出發,而坎特新球季則將接手前綠衫軍一哥厄文(Kyrie Irving)的11號球衣。

坎特今年季中轉戰拓荒者,進攻大爆發,4月份5場先發場均19.6分12.4籃板,並在季後賽續繳多場代表作,他今天正式宣布加盟綠衫軍,不過簽下的合約是否為當初傳出的2年1000萬美元,球隊在記者會上並沒有透露。

土耳其中鋒坎特新球季轉戰綠衫軍,將接手前一哥厄文的11號球衣。(法新社)

當這位土耳其長人在簽約記者會上被問到為何選擇11號當背號時,坎特則說:「這是我以前舊的球衣號碼,就是11號,我希望我會成為以後沒有人能穿這個號碼的原因。」

