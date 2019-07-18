NBA》偷酸前一哥厄文？ 土耳其長人披綠衫軍11號有玄機（影音）

塞爾提克今為沃克（左）和坎特（右）舉辦簽約記者會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕土耳其中鋒坎特（Enes Kanter）上季轉戰拓荒者大爆發，季後賽也表現亮眼，新球季將轉戰塞爾提克，而今綠衫軍為他和全明星後衛「天行者」沃克（Kemba Walker）舉辦簽約記者會，前黃蜂一哥沃克轉戰波士頓選擇8號重新出發，而坎特新球季則將接手前綠衫軍一哥厄文（Kyrie Irving）的11號球衣。

坎特今年季中轉戰拓荒者，進攻大爆發，4月份5場先發場均19.6分12.4籃板，並在季後賽續繳多場代表作，他今天正式宣布加盟綠衫軍，不過簽下的合約是否為當初傳出的2年1000萬美元，球隊在記者會上並沒有透露。

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土耳其中鋒坎特新球季轉戰綠衫軍，將接手前一哥厄文的11號球衣。（法新社）

當這位土耳其長人在簽約記者會上被問到為何選擇11號當背號時，坎特則說：「這是我以前舊的球衣號碼，就是11號，我希望我會成為以後沒有人能穿這個號碼的原因。」

Enes Kanter on why he chose #11 pic.twitter.com/Nfp1kGY6Aj — Celtics on NBC Sports Boston （@NBCSCeltics） July 17, 2019

沒想到此話一出，馬上引發熱議，坎特被推測是在偷偷暗酸今夏轉戰籃網的厄文，原來前綠衫軍一哥厄文過去在Nike廣告中曾說過這句台詞：「我父親是我穿11號的原因，我希望我會成為以後沒有人能穿這個號碼的原因。」

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