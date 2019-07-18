MLB》柯爾7局11K輾壓 天使主場慘敗中斷五連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕主場對太空人系列賽第3戰，天使在總教練和楚奧特（Mike Trout）缺陣下，慘遭太空人投打輾壓，5局打完已被攻下11分，以1：12落敗，中斷明星賽後五連勝，太空人柯爾（Gerrit Cole）7局飆11K，摘本季第10勝。

天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）因觸身球爭議遭禁賽，楚奧特則因右小腿輕微拉傷繼續休兵，預計明天歸隊，少了將帥坐鎮的天使，開賽連3局都掉分，布蘭特利（Michael Brantley）首局炸裂，天使0：6落後。

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5局上天使佩尼亞（Felix Pena）續投，開局觸身保送，2出局一二壘有人退場，巴德（Luke Bard）接手連挨3安，包括馬里斯尼克（Jake Marisnick）二壘打以及史普林格（George Springer）三分砲，太空人先發已全員敲安，累積12支安含2轟，爆衝至11：0領先。

柯爾先發7局狂飆11K，摘本季第10勝。（美聯社）

太空人先發強壓天使打線，投完6局只因陽春砲掉1分，另挨6安都是短程一壘打，送出8次三振僅1保送，7局上依舊續投，球數破百球速仍有98英哩，連飆3K霸氣退場，今天7局109球狂飆11次三振，獲本季第10場勝投，本季21場先發，有11次單場至少10K為聯盟之最。

先發後援兩邊跑的佩尼亞，今先發4.2局責失8分，挨9安含1轟、5支二壘打，太空人打得最順的是馬里斯尼克，交手3次全敲安，包括2支二壘打，繳出猛打賞還有1次盜壘成功。巴德中繼2.2局責失3分，佩尼亞吞本季第3敗。

天使大谷翔平今扛先發3棒指定打擊，是生涯以打者身分第163場出賽，首局選到保送，延續個人連11場先發、連13場上壘生涯紀錄，5局下對柯爾敲安，8局下打穿守備佈陣，單場3支2有1保送，打擊率升上3成03，連2戰雙安。

大谷翔平連2場雙安，打擊率升到3成03。（法新社）

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