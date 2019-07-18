MLB》「報復」觸身球險砸頭 天使投手、總教練都遭禁賽

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使投手N.拉米瑞茲（Noe Ramirez）昨天對太空人打者馬里斯尼克（Jake Marisnick）丟危險觸身球，雙方險發生衝突。大聯盟今天做出懲處，N.拉米瑞茲遭禁賽3場，而天使總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）也被禁賽1場。

天使捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）日前遭到太空人外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick）回本壘衝撞，造成鼻骨骨折。而昨天比賽中，太空人作客來到天使球場，N.拉米瑞茲對馬里斯尼克丟觸身球，打到對方左肩，還差點打到頭部，雙方板凳也因此淨空。

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太空人打者馬里斯尼克昨挨觸身球，雙方板凳淨空。（資料照，法新社）

大聯盟官方今天做出懲處，N.拉米瑞茲遭禁賽3場並處罰款，而阿斯瑪斯則是禁賽1場外加罰款。N.拉米瑞茲將對此提出上訴；今日天使對太空人之戰，由板凳教練J.保羅（Josh Paul）暫代總教練一職。

大聯盟官網報導，阿斯瑪斯對此不高興，「我認為這是沒有必要的，但我尊重，今天會服禁賽。N.拉米瑞茲會上訴，看看這結果如何。」

N.拉米瑞茲表示，不認為自己該遭禁賽，強調那顆觸身球並非故意的，「我不喜歡這懲處，但我很高興能上訴。看看結果會是如何。我想我要說的就是這些，我要繼續前進。」

太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）則說，「我原本預期大聯盟會介入做些什麼，但我的反應是這事情應該要結束，他們有自己的事要處理，而我們也有，我們都可以繼續前進。」

天使投手N.拉米瑞茲（左）、總教練阿斯瑪斯（右）都遭禁賽。（資料照，美聯社）

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