MLB》才剛沒收全壘打、自己又開轟 他寫神劇本！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕運動家中外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）今日對上水手不但展現精彩守備，在全壘打牆前上演超狂美技，撞牆沒收對手的兩分砲，下個半局自己上場打擊時更直接開轟，讓主播為之瘋狂，驚呼「不可置信！」

此役8局上，運動家以7：2領先，在2出局一壘有人時，水手貝克漢（Tim Beckham）瞄準運動家中繼投手索利亞（Joakim Soria）一顆150公里的速球，敲出中外野深遠飛球，眼看就要飛上看台變成兩分砲，不過中外野手勞瑞安諾一路狂奔至全壘打牆前，迅速到位一躍而起靠在牆上，穩穩將球接進手套，讓球迷、主播都驚呼連連。

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勞瑞安諾繳出五星級守備美技，沒收可能變成兩分砲的飛球。（USA TODAY Sports）

勞瑞安諾不但繳出五星級守備美技，下個半局正巧輪到他是運動家的首名打者，面對水手後援費斯塔（Matt Festa），兩好球後就開轟，一棒炸裂敲出中左外野陽春砲，幫助球隊再添分數，而勞瑞安諾在3分鐘內兩次戲劇性的好表現，也讓網友大呼：「這劇本也寫得太神了！」

而運動家近兩戰打擊火力驚人，今全隊狂掃10安還敲出6轟，其中坎哈（Mark Canha）、普洛法（Jurickson Profar）都是單場雙響，反觀水手雖然全隊也有8安但卻苦於攻勢總是無法串連，最後就以2：10不敵運動家，明星賽之後已經苦吞5連敗。

運動家此役砲聲隆隆，全場10支安打中就有6發是全壘打。（法新社）

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