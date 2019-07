網球》必須成功的原因？大坂直美：否則就會無家可歸

大坂直美在先前的溫網爆冷一輪遊。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕前球后大坂直美日前登上女性雜誌封面,接受訪問暢談在網壇一路走來的心路歷程,當提到驅使自己成功的動力時,她則坦承生長背景的關係,讓她了解自己毫無退路,因此總是全力以赴。

現居女單世界第二的大坂直美母親是日本人、父親為海地裔美國人,在舉家搬到紐約長島後,她開始拿起網球拍,那時她只有3歲。到了21歲的現在,她已經是兩屆大滿貫的得主,甚至曾登上世界第一。「我的家庭生活並不寬裕,我能夠做什麼呢?」大坂直美受訪時提到她在場上奮戰的動力,「我也不聰明,一生都在打網球,我完全無法想像自己從事其他行業。」

請繼續往下閱讀...

「如果不能成為最頂尖的球員,我就會落入無家可歸的境地。」大坂直美說道。

大坂直美同時認為自己並未與其他球員有何不同,「到一個階段後,天分就不再有用了,你只能想辦法戰勝其他人。」大坂直美表示,這是她的成長環境帶給她的認知,也就是如果要生存下來,一切都得靠自己的努力。

最後在訪談裡,大坂直美也提到,對於即將在明年登場的東京奧運,希望有機會能為日本隊效力。

Introducing our August cover star, Naomi Osaka The tennis champion has shot to fame at the blinding speed of one of her serves, but still remains something of an enigma. One thing is for sure: @Naomi_Osaka_ wants to win more than anyone else: https://t.co/Gk4AE95joN pic.twitter.com/efQzrbqkKt