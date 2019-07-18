晴時多雲

網球》必須成功的原因？大坂直美：否則就會無家可歸

2019/07/18 10:58

大坂直美在先前的溫網爆冷一輪遊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前球后大坂直美日前登上女性雜誌封面，接受訪問暢談在網壇一路走來的心路歷程，當提到驅使自己成功的動力時，她則坦承生長背景的關係，讓她了解自己毫無退路，因此總是全力以赴。

現居女單世界第二的大坂直美母親是日本人、父親為海地裔美國人，在舉家搬到紐約長島後，她開始拿起網球拍，那時她只有3歲。到了21歲的現在，她已經是兩屆大滿貫的得主，甚至曾登上世界第一。「我的家庭生活並不寬裕，我能夠做什麼呢？」大坂直美受訪時提到她在場上奮戰的動力，「我也不聰明，一生都在打網球，我完全無法想像自己從事其他行業。」

「如果不能成為最頂尖的球員，我就會落入無家可歸的境地。」大坂直美說道。

大坂直美同時認為自己並未與其他球員有何不同，「到一個階段後，天分就不再有用了，你只能想辦法戰勝其他人。」大坂直美表示，這是她的成長環境帶給她的認知，也就是如果要生存下來，一切都得靠自己的努力。

最後在訪談裡，大坂直美也提到，對於即將在明年登場的東京奧運，希望有機會能為日本隊效力。

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