MLB》克萊文傑6局好投狂飆12K 印地安人本季化身捕虎達人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，印地安人主場迎戰老虎系列賽第3戰，印地安人靠著先發投手克來文傑（Mike Clevinger）主投6局失1分另狂飆12張老K的優異表現，再加上明星游擊手林多（Francisco Lindor）開轟助拳，最終「笑臉人」以7：2擊敗老虎拿下近期的4連勝，包括此4連戰的前3場勝利。本季印地安人堪稱老虎殺手，對戰12場拿下11勝，目前則是對戰10連勝持續進行中。

克來文傑今主投6局失1分，另狂飆12K。（美聯社）

3局下半，莫卡多（Oscar Mercado）在滿壘時敲出帶有2分打點的一壘安打，幫助印地安人先馳得點。6局上半，坎德拉里歐（Jeimer Candelario）擊出深遠安打送回隊友，但自己卻在二壘前出局，老虎攻勢因此瓦解，比分追至1：2落後。

請繼續往下閱讀...

7局下半，佛里曼（Mike Freeman）在三壘有人時使用突襲短打，成功送回隊友自己也靠著快腿安全上壘。8局上半，卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）鎖定一顆失投的變速球大棒一揮把球轟出右外野大牆，老虎再次追到1分差落後2：3。

卡斯泰拉諾斯今貢獻1發陽春砲。（美聯社）

比賽分水嶺建立在8局下半，率先上場打擊的林多敲出本季第15轟，奇普尼斯（Jason Kipnis）擊出帶有1分打點的一壘安打，最後是亞倫（Greg Allen）打出中右外野的二壘安打，打回壘包上的兩名跑者，單局攻下4分打局，終場印地安人以7：2收下勝利，目前戰績54勝40敗暫居美聯中區第2，老虎則是29勝62敗在國聯中區敬陪末座。

林多本場比賽敲出本季第15轟。（法新社）

印地安人先發投手克來文傑主投6局被敲6安失1分，另送出12次三振拿下本季第3勝，威特葛倫（Nick Wittgren）後援1.2局被敲1安就是1發陽春砲，失1分拿下本季第2次救援成功。老虎先發投手Spencer Turnbull主投6局被敲6安失3分，雖是優質先發表現但依舊苦吞本季第9敗。

Turnbull主投6局失3分吞下敗投。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法