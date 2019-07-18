MLB》雨神攪局苦戰7小時 道奇跨日疲退費城人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇作客費城人第3戰，一度因雨中斷超過2個半小時，道奇火力不減反增，恢復比賽後狂炸2轟，連4局得分以7：2贏球，結束這場將近7小時的跨日惡鬥，賽後距離系列賽最終戰，只剩不到11小時可以休息準備。

道奇今由前田健太先發，前2局無失分送出3K，但3局上比賽因雨暫停2小時37分鐘，打亂兩隊調度，讓道奇出現在對手敲首安之前，已換3位投手的特殊狀況，此役雙方先發都早早退場、無關勝敗，牛棚接力投完比賽。

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打擊也因雨促成特殊景況，道奇首局靠保送和犧牲打破蛋，恢復比賽後6局上才敲安得分，由於中間因雨暫停，道奇在敲首安前的3小時又41分鐘，就已先得到分數，而且打回那一分的，是今天第3任投手烏里耶斯（Julio Urias）。

今天因雨打了7小時，形成跨日大戰。（美聯社）

烏里耶斯中繼2.2局無失分，還敲安貢獻1打點。（美聯社）

道奇隨後火力升溫，7局上雙方2：2平手時，佛里斯（David Freese）打響第一砲，擊出右外野超前致勝兩分砲，透納（Justin Turner）8局上也扛兩分彈，9局上靠開局觸身保送，敲安再下一城，連4局得分以7：2超前奪勝。

費城人打線今天靜悄悄，全隊僅2安，而且都是短程一壘打，只靠對手滿壘保送和滾地推進得到2分，昨天扛三分砲、包辦再見二壘安打的哈波（Bryce Harper）今天3支0吞2K，沒能連兩天激情當英雄。

道奇扛2轟、連4局得分摘勝。（美聯社）

比賽因雨暫停2小時37分。（USA TODAY Sports）

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