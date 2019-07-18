印尼賽》直落二解決泰國布莎南 戴資穎挺進8強

World No. 1 Tai Tzu Ying stamps her authority over Busanan Ongbamrungphan and goes through to the quarterfinals #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/AUCFafHOBO — BWF （@bwfmedia） July 18, 2019

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎今在超級1000系列印尼羽球公開賽女單次輪，碰上泰國布莎南，雖然首局出現亂流一度落後，但最終仍以直落二擊敗泰國布莎南，順利挺進8強。

今年已奪下馬來西亞、新加坡公開賽冠軍的戴資穎，本週在印尼公開賽將鞏固球后地位，並挑戰衛冕，首戰以直落二解決新加坡小將楊佳敏。今碰上世界排名23的泰國好手布莎南，過去小戴9度和她交手，取得6勝3負的優勢。

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一開賽戴資穎尚未進入狀況，出現一些失誤，讓布莎南取得13：6領先，但小戴在該局後半漸漸回穩，一口氣搶下5分縮小差距，加上兩顆幸運的翻網球，讓布莎南只能苦笑以對，最終小戴驚險以21：19先馳得點。

手握一局的戴資穎，第2局開賽連搶3分，但布莎南隨即克服落後劣勢，一度追成平手，但小戴在關鍵時刻重新要回領先，最終以21：18勝出。

下一戰戴資穎將和泰國依瑟儂、印尼東宗的勝方爭奪4強門票。

台灣一哥周天成將緊接著登場，將對決中國名將林丹。小天過去和林丹交手雖以2勝7負居下風，但最近一次在亞錦賽小天以直落2獲勝。

戴資穎直落二解決泰國布莎南。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎晉級8強。（BadmintonPhoto提供）

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