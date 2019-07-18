MLB》德弗斯開轟外帶4打點 紅襪驚險擊敗藍鳥（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅襪主場迎戰藍鳥系列賽第3戰，靠著德弗斯（Rafael Devers）單場3安猛打包括1發陽春砲，共敲進4分打點的表現，另外先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）主投6.1局失2分的優質先發表現，紅襪最終以5：4驚險收下勝利。

德弗斯單場敲3安包括一發陽春砲，貢獻4分打點。（法新社）

2局下半，霍特（Brock Holt）擊出帶有1分打點的一壘安打替紅襪先馳得點。3局上半，赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出中外野方向的陽春全壘打，幫藍鳥首開紀錄。3局下半，德弗斯瞄準一顆外角偏高的變速球出棒，擊出相反方向越過「綠色怪物」的陽春砲，紅襪取得2：1暫時領先。

請繼續往下閱讀...

4局下半，德弗斯於2出局一二壘有人時打出二壘安打，助壘包上兩名隊友都回到本壘得分。5局上半，赫南德茲再度開轟，這次是鎖定一顆快速球出擊，完成單場雙響砲，幫藍鳥追到2：4落後。8局上半，小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）掃出左外野方向的全壘打助藍鳥又將比分追至1分差。

小古利爾今日單場敲2安貢獻2分打點。（法新社）

8局下半，又是德弗斯建功！擊出帶有1分打點的安打替紅襪補進保險分。9局上半，藍鳥最後反攻機會，利用紅襪救援投手沃克曼（Brandon Workman）不穩的機會，先是要到2次保送，隨後小古利爾的安打幫球隊再追回1分，只可惜最終藍鳥還是以4：5敗下陣來。紅襪目前戰績52勝44敗美東排名第3，藍鳥則是36勝61敗美東排名倒數第2

紅襪先發投手羅德里奎茲主投6.1局被敲3安失2分收下喜收本季第11勝，沃克曼後援1.2局被敲1安失1分驚險守門成功，拿下本季第5次救援成功。藍鳥先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）主投5局被敲8安失4分苦吞本季第14敗。

紅襪先發投手羅德里奎茲主投6.1局失2分拿下勝投。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法