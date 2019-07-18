MLB》剪不斷理還亂！ 紅襪塞揚今再槓上名人堂舊仇

普萊斯與艾克斯利的舊仇再度浮上檯面。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪左投普萊斯（David Price）與名人堂投手艾克斯利（Dennis Eckersley）的恩怨剪不斷理還亂、近來又浮上檯面，由於艾克斯利日前接受訪問時再度提起這段舊事，讓認為事情早該過去的普萊斯大發雷霆，甚至稱是前輩爽約、不給自己道歉的機會。

兩人的爭執起點為2017年普萊斯因不滿擔任球評的艾克斯利以「噁心」形容隊友羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）在復健賽的表現，進而在專機上語帶諷刺消遣前輩是「史上最偉大的投手」，並以不堪入耳的字眼飆罵老前輩，要他「滾開這裡。」從此埋下兩人之間仇恨的種子。

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本週艾克斯利接受《波士頓環球報》訪問、談及普萊斯時說道，「我不想再談到與他有關的事了，也不會想見到他。我一點也不想管這一切，也不覺得他是真的。」

這番言論也讓普萊斯震怒，他在今天賽前向媒體透露，當年曾約了艾克斯利在球場見面，想要親自向他道歉，不料在等了一個半小時後，卻被告知艾克斯利不會出現，因為想要「讓事情就此落幕。」普萊斯聲稱他會如此生氣，就是因為是艾克斯利自己想要讓事情過去，「卻不斷在廣播上繼續講這件事，就像現在也還是如此。」

向來敢怒敢言的普萊斯從不懼於為自己與隊友站出來說話，稱從不畏任何批評，「如果他（艾克斯利）想要讓這一切落幕，就不要再出來放話了。」甚至在有球迷於推特提出為什麼這件事又再次浮現時，親自回覆稱艾克斯利「只是想要吸引別人注意。」

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