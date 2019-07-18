NBA》魏少、哈登怎麼配？ 火箭教頭：巨星想合作就辦得到

哈登將與魏斯布魯克披上同一件戰袍。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆與火箭日前的交易在NBA投下震撼彈，哈登（James Harden）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）即將重逢，而兩位正處於巔峰的大將再度聚首，未來的戰術規畫也成為教練丹東尼（Mike D’Antoni）必須費心思的重點。

丹東尼在《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的廣播節目中表示，「如果巨星們想要一起合作，他們就可以做得到。」他認為如果球隊想要奪得冠軍，就必須把巨星們湊在一起，無論是兩個、三個或任何可獲得的人數，接著就會產生化學反應，因為每個人往往都扮演著主控的角色，但在這樣的情況下，他們就必須找出辦法並肩合作。

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魏斯布魯克將告別雷霆。（資料照，USA TODAY Sports）

哈登和魏斯布魯克非常期待這個全新的開始，然而先前哈登和保羅（Chris Paul）也是球隊的兩大核心，一開始他們對於一同合作也是感到非常期待，然而結局卻不如當時的好景，顯示出接下來哈登和魏斯布魯克的合作是比想像中更複雜的，想組隊作戰的初衷很重要，不過它也可以很快得就流失。

丹東尼也表示，球員的個人特質有時不起作用，有時可以發揮一段時間，有時會很難管理，如果球員們並沒有100%站在同一陣線上時，教練團就需要去了解如何做才是對球隊最有利益的方法。

哈登和威斯布魯克對於這次組合的期待給了火箭隊很大的優勢，兩個想要一起打球的人會帶動對上的其他球員盡力發揮，丹東尼對於他們相當有信心，但同時也有很長的路要走。

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