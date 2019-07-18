棒球》爭議仍存！電子好球帶才施行一局 教練就因抗議被趕出場

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年與大西洋聯盟簽訂合作協議，將未來可能實行的制度先在獨聯實驗，繼日前出現首次「盜一壘」的情況外，現在又出現第一位因抗議電子好球帶而遭驅逐出場的教練。

近日大西洋聯盟高點搖滾歌手隊（High Point Rockers）的比賽第一次使用了電子好球帶這個系統，主審會戴上耳機，讓機器Trackman協助判斷這球為好球或壞球，但主審仍有改判的權力。

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比賽開始不久後的一局下，在兩出局一二壘有人的情況下，緊接著上場的打者丹特（Ryan Dent）選到了四壞球保送、形成滿壘，歌手隊投手教練威歐拉（Frank Viola）對於這個打席非常不滿，因為從畫面可以看到，許多投進好球帶邊緣的球都被認定為壞球，但主審都沒有要改判的意思。威歐拉後來便失控從休息區大喊：「他X的做好你的工作。」此言一出，當然也立刻被驅逐出場。威歐拉隨後怒氣沖沖地上前要與主審理論，不過被其他裁判架住。

事後威歐拉在推特解釋生氣的原因，稱在施行電子好球帶、主審又能夠改判的情況下，會有權責不明的問題，「到底是誰的好球帶？到底誰有權力決定？」顯然面對新制度的實行，球界的確得花上不少時間適應、且藉此做出讓制度更完備的調整。

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