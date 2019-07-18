非洲盃》一開賽就收大禮！ 「非洲雄鷹」最終拿下季軍

奈及利亞獲得2019非洲盃季軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃季軍戰，由「非洲雄應」奈及利亞面對「迦太基雄鷹」突尼西亞，奈及利亞靠著前鋒伊加洛（Odion Ighalo）在門前的補射進球，終場奈及利亞以1：0擊敗突尼西亞拿下本屆非洲盃季軍獎座。

比賽第3分鐘，奈及利亞左後衛柯林斯（Jamilu Collins）擺脫防守球員後直接下底傳中，突尼西亞門將雖將球攔下，但球碰到後衛身體後彈走，剛好伺機而動的伊加洛直接上前補射得手，奈及利亞先馳得點1：0。

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伊加洛的進球幫助奈及利亞贏得比賽。（路透社）

整場比賽雖然迦太基雄鷹握有58%的控球時間，而非洲雄鷹僅有42%，但突尼西亞整體攻勢並無法有效轉化為進球，再加上奈及利亞門將和整體防線表現優異，不讓突尼西亞越雷池一步，終場奈及利亞以1：0帶走勝利，奪得第3名的奈國這是在非洲盃拿下的第11座季軍。

奈及利亞全場11次射門包括4次射正，突尼西亞雖有10次射門但僅有1次射正，突尼西亞446次傳球和83.2%的傳球成功率，奈及利亞則是326次傳球和76.7%的傳球成功率。奈及利亞進球功臣伊加洛在本屆賽會攻下5球，暫居射手榜第一名，領先第2名的球員有2球差距，拿下非洲盃金靴機率頗高。

非洲盃決賽將由阿爾及利亞對上塞內加爾，巧合的是兩隊在小組賽就是分在同組且對戰過，當時是阿爾及利亞以1：0戰勝塞內加爾，但世界排名第22、非洲第1的塞內加爾絕對不是省油的燈。此外雖世界排名僅第68的阿爾及利亞，更靠著馬赫列斯（Riyad Mahrez）的精采表現一路過關斬將至決賽殿堂。

非洲盃決賽對戰組合和時間：

對戰組合 日期 時間 冠軍戰：塞內加爾vs阿爾及利亞 7月20日 凌晨3點

突尼西亞球員輸球相當失落。（路透社）

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